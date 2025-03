Springreiter Henrik von Eckermann führt Weltrangliste weiter an

Geringfügige Veränderungen gibt es in der aktuellen Weltrangliste der Springreiter. Der Schwede Henrik von Eckermann ist nach wie vor die Nummer eins.

Lausanne/SUI – In der neuen Weltrangliste der Springreiter gibt es nur leichte Veränderungen. Aus deutscher Sicht am besten platziert ist Olympiasieger Christian Kukuk als Sechster. Richard Vogel musste einen Platz einbüßen und befindet sich nun auf Rang neun, dennoch aber stetig in den Top Ten. Daniel Deußer machte dagegen zwei Plätze gut und ist nun 14.

Ganz vorn steht unverändert an der Spitze der Schwede Henrik von Eckermann. Dahinter gibt es leichte Verschiebungen. Aufgrund seiner zahlreichen Erfolge in Florida springt der US-Amerikaner Kent Farrington von drei auf zwei und verdrängt damit den Schweizer Steve Guerdat, der nach einer Operation aufgrund eines Bandscheibenvorfalls aktuell pausieren muss, auf den dritten Platz. Martin Fuchs aus der Schweiz ist Vierter und hat mit Ben Maher aus Großbritannien die Plätze getauscht.

Einen großen Sprung nach vorn machte Wahlhessin Sophie Hinners. Sie konnte sich von Platz 63 auf Platz 44 hocharbeiten.