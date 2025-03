Springreiterin Jeanne Sadran siegt beim Le Saut Hermès

Die französische Springreiterin Jeanne Sadran war sehr zur Freude ihres Publikums beim Saut Hérmes in Paris im Hauptspringen am Samstag siegreich.

Paris/FRA – Die französische Springreiterin Jeanne Sadran hat das Hauptspringen am Samstag beim Saut Hermès in Paris gewonnen. Der erst 23-Jährigen gelang am Ende des Springens über 1,55 Meter die einzige Doppelnullrunde. Sie war dabei zwar vergleichsweise langsam, aber dafür auch besonders sicher unterwegs auf ihrem zwölfjährigen Mylord Carthago-Sohn Dexter de Kerglenn.

Platz zwei ging mit einem Abwurf in Runde zwei an den Schweizer Martin Fuchs auf Kommissar Pezi. Dritte wurden Gregory Wathelet aus Belgien und Bond James Bond de Hay. Bestes deutsches Paar waren Christian Ahlmann und der elfjährige Dominator 2000 Z-Sohn D’Aganix 2000 Z.

Alle Ergebnisse gibt es hier.