St.GEORG Shopping Weeks – Animalon

Tolle Angebote von Animalon zu den St.GEORG Shopping Weeks!

Massage-Striegel Animalon CareFlex

Zum ersten mal bei der Shopping Week dabei gibt es bei Animalon eine riesen Überraschung. Wenn Du den Link auf dieser Seite klickst gelangst Du zum exklusiven Gutscheincode für 15% auf alle Produkte im Onlineshop von Animalon für Dich und Deine Freunde. Aufgrund der hohen Nachfrage gilt dieses Angebot nur solange der Vorrat reicht.

Die flexiblen Bürsten von Animalon sind schon lange ein Thema in der Reiterwelt. Perfekte Anpassung sowohl an die Körperkontur des Pferdes als auch an die Hand des Reiters. Schonende und auch gründliche Pflege des Pferdes sind der Grund warum Animalon zur angesagtesten Marke im Bereich Pferdebürsten für jung und alt geworden ist.

Der CareFlex Massage-Striegel von Animalon ist ein Muss in jedem Putzkasten und bei jedem Fellwechsel. Durch seine ergonomische Form schmiegt er sich ideal an beinahe jede Stelle des Pferdekörpers bestmöglich an und sorgt für eine maximale Auflagefläche für effizientes Bürsten. Selbst schwer erreichbare Stellen wie zum Beispiel Flanken, Brust oder Wiederisst lassen sich mit der CareFlex einfach und mühelos erreichen.

Der Pferde-Striegel besitzt weiche Gumminoppen, die angenehm für dein Pferd sind und dazu die Gesundheit fördern. Durch die ideale Druckverteilung der Noppen können Verspannungen gelöst und die Durchblutung des Pferdes gefördert werden.

Seit hunderten von Jahren gehört die Pferdepflege zur Haltung eines Pferdes unbedingt dazu. Die Pflege unserer Liebsten ist unheimlich wichtig, denn selbst Krankheiten lassen sich so sehr früh erkennen. Sorge für die beste Gesundheit Deines Pferdes und werde Teil der Animalon-Family. Klicke auf den Link und erhalte deinen 15% Gutschein auf alle Produkte im Shop.

Animalon – Weil Dein Pferd besonders ist!

Fellpflege Handschuh von Animalon

Der Animalon Fellpflege Handschuh ist der ultimative Helfer rund um den Fellwechsel und wird als Paar geliefert. Mit ihm entfernt man mühelos die losen Haare aus dem Fell des Vierbeiners. Natürlich kann der Handschuh auch zur alltäglichen Schmusestunde verwendet werden, denn er entfernt nicht nur Haare, sondern hat als positiven Nebeneffekt noch eine super Massagefunktion. Außerdem verwenden viele den Fellpflege Handschuh zum Waschen Ihrer Pferde, da mit ihm perfekt das Shampoo aufgetragen und einmassiert werden kann, als auch wieder abgewaschen werden kann.

Animalon Premium Set

Im Premium Set sind alle Produkte enthalten die notwendig sind, um Dein Pferd bestmöglich zu pflegen und zu putzen. Du findest in diesem wertvollen Set die Kardätsche und den Striegel für den täglichen Pflegebedarf, die Glanzbürste für den Feinschliff, den Massage-Striegel für sinnliche Massagen und den Fellwechsel, die Gesichtsbürste für Schmuse-Momente, die Hufbürste für hartnäckigen Schmutz an den Hufen und den Hufkratzer mit Naturborsten.

