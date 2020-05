St.GEORG Shopping Weeks – JOSERA

Tolle Angebote von Josera zu den St.GEORG Shopping Weeks!

Mach den Stall zur Sterneküche!

Hallo und herzlich willkommen auf dem JOSERA Messestand, schön dass Du da bist.

Trotz der aktuellen Situation möchten wir gerne mit Dir in Kontakt bleiben und Dir außerdem die Möglichkeit anbieten dennoch von unserem exklusiven Messeangeboten zu profitieren.

Exklusives Messepaket: Für Kunden der ersten Onlinepferdemesse bieten wir ein JOSERA Messepaket bestehend aus 2kg Futter und einer Sorte Leckerlis für nur 4,99€ an. Klicke HIER und lasse Dir das Paket versandkostenfrei nach Hause liefern.

Persönliche Futterberatung: Für Kunden, die wir nun leider nicht mehr wie gewohnt persönlich beraten lassen können bieten wir vom „Team Pferd“ eine neue Website an. Hier kannst Du dich einfach mit ein paar Klicks für eine persönliche, telefonische Futterberatung eintragen, so können wir möglichst nahe an Deinen tatsächlichen Bedürfnissen eine kompetente Futterberatung auch weiterhin anbieten. Klicke HIER und lasse dich kostenfrei beraten!

Dein JOSERA Team Pferd

Zurück zur Übersicht.