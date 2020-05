St.GEORG Shopping Weeks – Ridcon

Die Mistgabel ist aus stabilem, flexiblem und nahezu unzerbrechlichen Kunststoff. Durch die gewinkelten und speziell gespitzten Zinken wird die Aufnahme von Mist erleichtert und hilft beim täglichen Säubern der Pferdebox.

Die Schubkarre mit schlagfester Wanne aus Polypropylen, hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern. Das Gestell ist verzinkt und mit einem Kippbügel ausgestattet für besseres Entladen. Luftbereift.

Die Premium Stallmatte von Ridcon besteht aus einer Mischung von EVA und Gummi. Das Hightech Material Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist besonders flexibel, isolierend, rutschhemmend und reißfest. Die Matten eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Liegeflächen in Boxen, Offen- oder Laufställen. Die EVA Matte besitzt sehr gute Dämpfungs- und Isoliereigenschaften. Durch die nicht poröse Oberfläche nimmt die Matte keinen Urin oder Wasser auf und ist dadurch hygienisch und leicht zu reinigen. Auch für Allergiker oder Pferde mit chronischem Husten ist die Boxenmatte sehr gut geeignet. Durch den Einsatz der EVA Matten können Sie auf Einstreu weitestgehend verzichten. Den Top Liegekomfort für die Pferde bietet die Matte auch ohne Einstreu. Die Einstreu wird nur zum Binden des Urins benötigt.

Wenn das Pferd steht bietet die EVA Matte einen robusten Boxenboden, wenn sich das Pferd auf die Matte legt, passt sich diese der Körperwärme an und wird eine weiche Liegefläche. Durch die griffige Oberfläche bietet die EVA Matte den Pferden einen guten Halt beim Aufstehen und schützt vor Aufscheuern.

Eine Verwendung bei beschlagenen Pferden ist problemlos möglich. Eisen mit Widiastiften oder Stollen sollten vermieden werden, da die Lebensdauer der Matten dadurch vermindert wird. EVA reagiert empfindlich bei starker Sonneneinstrahlung, daher dürfen die Matten nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Wir empfehlen ihnen die EVA Bodenmatten ein bis zwei Mal im Jahr hochzuheben um zu sehen, ob sich Flüssigkeiten darunter angesammelt haben. Sollte dies der Fall sein, beschriften Sie die EVA Matten, damit diese genauso wieder gelegt werden wie ursprünglich, dann nehmen sie die Matten aus der Box, strahlen diese mit Wasser ab und legen diese zum Trocknen flach auf den Boden, in den Schatten (bitte nicht in die Sonne). Nach dem Abtrocknen setzen Sie die Matten wieder in die Box ein.