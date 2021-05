St.GEORG Shopping Weeks – Schockemöhle Sports

Die neue Generation Reithosen von Schockemöhle Sports:

FUNKTIONAL, KOMFORTABEL & STYLISCH

Wer kennt es nicht? Als Pferdemensch verbringt man am liebsten den ganzen Tag in der Reithose. Und die muss im besten Fall so einiges mitmachen – von der Stallarbeit über intensives Training im Sattel bis hin zum gemütlichen Kaffeetrinken im Reiterstübchen. Die perfekte Reithose sollte demnach eine wahre Alleskönnerin sein. Eine, die sowohl mit ihren inneren als auch mit ihren äußeren Werten überzeugen kann. Oder anders gesagt: Neben dem Look spielen auch Funktionalität, Qualität und Tragekomfort eine wichtige Rolle. Denn wer Pferde liebt, mag eindeutig die schönen Dinge im Leben. Daher haben die Produktentwickler von Schockemöhle Sports großen Wert darauf gelegt, dass die neue Generation Reithosen in jeglicher Hinsicht zu punkten weiß. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen!

Gut geschützt!

Aktuell steht das Thema Gesundheit mehr im Fokus denn je, die Corona-Pandemie beschäftigt uns seit vielen Monaten. Die Gesundheit sollte aber auch dann wichtig bleiben, wenn die Dinge wieder ein bisschen einfacher laufen. Gerade Reiter verbringen viel Zeit an der frischen Luft und sind deswegen oft stundenlang der Sonne ausgesetzt. Damit die Haut dabei keinen Schaden nimmt, haben die meisten Reithosen von Schockemöhle Sports einen integrierten UV-Schutz. So bleibt auch der Ausritt im Sommer ohne unangenehme Folgen! Apropos Sommer: Weil man auf dem Pferd oder auch beim Ausmisten nicht selten ins Schwitzen gerät, sind alle Modelle atmungsaktiv und transportieren die Feuchtigkeit nach außen. Für die notwendige Bewegungsfreiheit sorgt das elastische Material mit Stretchanteil – schließlich heißt es ja nicht umsonst Reitsport. Um außerdem möglichst lange Freude zu bereiten und ein sicheres Gefühl auf dem Pferd zu geben, haben die Reithosen einen langlebigen Silikon Grip und behalten zuverlässig ihre Form. Und das auch noch nach dem x-ten Waschgang.

Vielseitig einsetzbar!

Wer gerade besonders viel Zeit zu Hause verbringt, wechselt vermutlich vor allem zwischen Jogging- und Reithose hin und her. Die gute Nachricht: Die Reithosen von Schockemöhle Sports sind so bequem, dass man sich darin auch gut und gerne aufs Sofa setzen kann. Im Kniebereich gibt es keine störenden Nähte und auch die flexiblen Beinabschlüsse sorgen dafür, dass es nirgendwo drückt oder scheuert. Und wer es sogar noch ein bisschen komfortabler mag, findet in den Damen-Reitleggins mit ihrem hohen, weichen Bund eine super Alternative, die jedes Home Workout problemlos mitmacht. Oder auch den Gang in den Supermarkt – denn mit ihren praktischen Details, wie einer extra Handytasche am Oberschenkel, sind die verschiedenen Modelle sogar durchaus alltagstauglich.

Qual der Wahl!

Bleibt also nur noch zu sagen: Wer die Wahl hat, hat die Qual! Ob Knie- oder Vollbesatz, dezente Strassapplikationen, sportlicher Logo Druck oder verschiedene Farben, für jeden Geschmack – und für jede Dame bzw. jeden Herren – lässt sich bei Schockemöhle Sports das passende Modell finden. Und wer sagt eigentlich, dass man nur eine Reithose im Schrank haben darf …