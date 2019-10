St. Tropez: Wiederholungstäter Scott Brash

Scott Brash, einer der erfolgreichsten Springreiter aus Großbritannien, lässt den Brexit momentan Brexit sein. Stattdessen weilt er mit seinen Pferden dort, wo die Schönen und Reichen Urlaub machen. Allerdings legt der 33-Jährige in St. Tropez keinesfalls die Füße hoch.

Schon letzte Woche hatte Scott Brash mit Hello Senator die Qualifikation für den Großen Preis gewonnen. Und auch gestern konnte kein anderes Paar den beiden ihren Sieg streitig machen. In 62,12 Sekunden flog der zehnjährige Wallach fehlerfrei über dien 1,45 Meter-Parcours. Am dichtesten dran war die Französin Adeline Hercart mit Question d’Orval, der eine Nullrunde in 63,37 Sekunden gelang. Platz drei ging an den Italiener Lorenzo de Luca (0/63,72) mit Amarit d’Amour. Deutsche Reiter waren in dieser Prüfung nicht am Start.

Scott Brash nutzt die Fall Tour in Frankreich, um seinem Carambole-Sohn Hello Senator noch mehr Routine zu verschaffen. Er wolle dem Wallach noch etwas Zeit geben, um in die Fünf-Sterne-Springen hineinzuwachsen. „Er ist ein eher nervöses Pferd und lässt sich von der Atmosphäre beeindrucken“, sagte der schnelle Schotte letzte Woche im Interview. Die Arena vor malerischer Kulisse in St. Tropez scheint dem Braunen allerdings gut zu liegen.

Alle Ergebnisse aus St. Tropez finden Sie hier.