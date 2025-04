Stempelhengst C-Indoctro mit 35 Jahren verstorben

Stolze 35 Jahre alt wurde C-Indoctro, einer der Stempelhengste des Holsteiner Zuchtgebiets. Er blickte auf zahllose Nachkommen, welche die Zucht prägten.

Baers/NED – 35 Jahre: Was für ein langes, gesegnetes Pferdeleben! Am vergangenen Sonntag musste die Pferdewelt jedoch Abschied nehmen von einem ihrer ganz Großen. C-Indoctro, auch bekannt als VDL Indoctro, war Zeit seines Lebens in den Niederlanden aufgestellt, prägte jedoch die Holsteiner Zucht mindestens ebenso stark. Nun trauert man nicht nur in seiner Heimat, dem VDL Stud, sondern überall unter Züchtern und Reitern. Einer der Stempelhengste der vergangenen Jahrzehnte ist gegangen.

1990 wurde C-Indoctro als Sohn des legendären Capitol I und der Stute Vanessa von Caletto II aus dem Stamm 7299 bei der Züchterfamilie Familie Hansen in Wiemerstedt geboren. Diese verkauften ihn als Fohlen zunächst an die Aufzucht von Maas Johannes Hell. Dort wurde Wiepke van de Lageweg von VDL Stud auf ihn aufmerksam, wohin er bereits als Fohlen wechselte. Später war er mit Ulrich Kirchhoff selbst hocherfolgreich im Parcours unterwegs. Gleichzeitig wurde er Vater seiner ersten bedeutenden Nachkommen.

Die Liste von C-Indoctros Nachkommen ist lang. Berühmt wurde unter anderem Casadora unter Lauren Hough, Unique unter Cian o´Connor, Cas unter Harrie Smolders und viele mehr.

„Heute Morgen mussten wir Abschied nehmen von unserem Indoctro“, hieß es dann am Sonntag, den 6. April. „Gestern genoss er noch die volle Aufmerksamkeit während unserer jährlichen Hengstschau. Ein Hengst, dessen Einfluss auf die Welt des Pferdesports unermesslich ist, und dessen Vermächtnis noch Generationen inspirieren wird. Danke, Indoctro, für alles, was du uns gegeben hast – deine Stärke, dein Herz und deine große Präsenz werden wir nie vergessen. Du wirst immer einen besonderen Platz in der Geschichte des VDL Studs und in unseren Herzen haben.“