Stute, Fohlen & Glück

Wünschen Sie sich ein Fohlen? Dann nutzen Sie Ihre Chance und ersteigern eine tragende Elite-Stute. Tragend von Spitzenhengsten begeistern vom 23. Februar ab 18.00 Uhr bis 25. Februar um 20.30 Uhr brillante Elite-Zuchtstuten in unserer Online-Auktion.

Auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-auction.com haben Sie die Möglichkeit auf Ihre Favoritin zu bieten. Sie zahlen keine Käufergebühr und bekommen einschließlich der Fohlenregistrierung alle Verbandsgebühren gratis.

Elf majestätische dressur- und springbetonte Oldenburger Stutenköniginnen mit internationalen Pedigrees und aus den weltbesten Stutenfamilien glänzen in unserer exquisiten Online-Auktion. Die Oldenburgerinnen erwarten Fohlen von den Champions Morricone I, Vitalis, Dynamic Dream, Tangelo van de Zuuthoeve, Comme il faut und Dourkhan Hero Z.

Mutter der Preisspitze Marco Polo aus dem Egale-Stamm: Mit Ennigaldi bietet sich eine ganz besondere Offerte, ein Oldenburger Zuchtjuwel zu sichern. Jahr für Jahr brachte die zehnjährige San Amour I-Tochter Spitzenfohlen, darunter bereits vier Elite-Fohlen und die Auktionspreisspitze Marco Polo v. Marc Cain für 110.000 Euro. Aktuell ist sie tragend von einem Dressurpferdelieferanten der ersten Garde Vitalis.

Spitzenvererberin – Mutter des Prämienhengstes Cavani: Berauschend gezogene OS-Stute mit vorzüglicher Ahnengalerie. Opium Girl brachte mit Coconut und Clarissimo bereits zwei Elite-Fohlen für Vechta sowie den Prämienhengst Cavani v. Cornet Obolensky für die Station Tebbel, der 2019 überlegen seinen Sporttest gewinnen konnte. Aktuell ist sie tragend vom Global Champions Tour-Sieger Comme il faut unter Marcus Ehning. Aus ihrem Stamm kommen die gekörten Singular Joter I und Singular Joter II v. Silvestre/Cesar Almeida, BRA, 1.60 m.

Wenn Sie die Stuten live erleben möchten oder zusätzliche Informationen und Beratung wünschen, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an [email protected].

Bitte klicken Sie hier um direkt zur Kollektion der Elite-Zuchtstuten zu gelangen!

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder g[email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]