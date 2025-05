Team Deutschland und Matthias Rath gewinnen in Compiegne

Die deutsche Mannschaft sicherte sich am Samstag den Sieg in Compiegne. Matthias Alexander Rath und Destacado gewannen am Sonntag den Grand Prix Special.

Erstmals gewann Deutschland am gestrigen Samstag den Nationenpreis in Compiegne im Norden Frankreichs. Die Bestleistung der Mannschaft erzielte dabei Frederic Wandres mit seinem 15 Jahre alter Olympiasieger Bluetooth OLD mit 75,696 Prozent. Matthias Alexander Rath und der zwölfjährige, jüngst mit dem Grande Preis ausgezeichnete Destacado FRH ritten zu 71,239 Prozent. Raphael Netz und der zwölfjährige Baden-Württemberger Hengst Dieudonne kamen auf 68,587 Prozent und Carina Scholz mit dem 15 Jahre alten Oldenburger Hengst Blue Hors Veneziano als Streichergebnis auf 66,435 Prozent. Der zweite Platz ging an die Mannschaft aus Portugal vor den Niederlanden.

Im Grand Prix Special ritt soeben Matthias Alexander Rath auf Destacado FRH zum Sieg. Er kam dabei auf 72,511 Prozent. Marlies van Baalen aus den Niederlanden ritt mit dem 13-jährigen Wallach Habibi auf den zweiten Platz (71,319 Prozent). Über Platz drei freute sich Carina Scholz mit Blue Hors Veneziano und 70,617 Prozent. Frederic Wandres und Raphael Netz gehen in der Kür an den Start.

