Tom McEwen Overnight Leader der CCI5* in Badminton

Der Brite Tom McEwen liegt in der CCI5* in Badminton nach dem ersten Dressurtag vorn, Jerome Robine und Arne Bergendahl im Mittelfeld.

Der Brite Tom McEwen ist bei der Fünf-Sterne-Vielseitigkeit in Badminton Overnight-Leader. Mit 22,4 Minuspunkten oder umgerechnet 77,56 Prozent setzte er sich auf JL Dublin souverän an die Spitze. Die beiden gehörten auch zum siegreichen Team bei den Olympischen Spielen in Paris. Auf Platz zwei folgt Emily King mit Valmy Biats und 27,3 Minuspunkten vor Tom Woodward und Low Moor Lucky mit 27,9 Minuspunkten.

Auf den ersten neun Plätzen befinden sich ausnahmslos Briten. Als Zehnter folgt der Franzose Gaspard Maksud mit Zaragoza. Bestes deutsches Paar sind derzeit Jerome Robine und der 15 Jahre alte irische Wallach Black Ice auf Platz 23. Die beiden zeigten eine solide Dressur und kamen auf 35,2 Minuspunkte (64,78 Prozent). Auf Platz 25 rangiert derzeit Arne Bergendahl mit Luthien NRW. Er erreichte 36,2 Minuspunkte (63,83 Prozent) mit der 13 Jahre alten westfälischen Schimmelstute.

Morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil der Dressur und Christoph Wahler mit D´Accord sowie Nico Aldinger mit Timmo.

Alle Ergebnisse aus Badminton gibt es hier.