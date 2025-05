Trauer um Gustav Meyer zu Hartum

Es sind traurige Nachrichten, die uns aus Herford erreichen. Gustav Meyer zu Hartum lebt nicht mehr, am vergangenen Dienstag ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Ein Leben für die Pferde

Gustav Meyer zu Hartum begleitete schon als kleiner Junge seinen Vater mit zu Turnieren und begann später selbst zu reiten. Er ritt Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsprüfungen bis zur Klasse M erfolgreich. Er wurde Landwirtschafts- und Pferdewirtschaftsmeister in Zucht und Haltung – 60 Lehrlinge machten ihre Ausbildung in seiner Obhut. Seine Ehefrau Christine heiratete er 1970. Gemeinsam betrieben sie seit den 1970er-Jahren auf dem eigenen Betrieb in Herford eine Reitpferdezucht.

Meyer zu Hartum war in der Szene bestens be- und anerkannt. Das lag nicht zuletzt an seinem ehrenamtlichen Engagement. 1995 wählte ihn das Westfälische Pferdestammbuch in den Vorstand, von 1997 bis 2012 dessen Vorsitzender. Ab 1996 war er Mitglied im Vorstand des FN-Bereiches Zucht und vertrat von 2005 bis 2013 die Interessen der Zucht im FN-Präsidium. Pferdezucht und -sport näher zueinander zu bringen, das war sein Anliegen und Bestreben. Im Mittelpunkt stand für ihn aber immer das Pferd und der sachgerechte und faire Umgang mit ihm. 2013 ernannte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ihn zu ihrem Ehrenmitglied.

Für seine zahlreichen ehrenamtlichen Verdienste in Politik – bis 2012 war er in der Lokalpolitik aktiv und war stellvertretender Bürgermeister von Herford –, Pferdezucht und Landwirtschaft wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Als einer von wenigen Persönlichkeiten verlieh ihm die FN die Gustav-Rau-Medaille (2001) für seine Verdienste für die deutsche Pferdezucht und das Deutsche Reiterkreuz in Silber (2011) für seinen Einsatz im Pferdesport.

Unser herzliches Beileid gilt seiner Frau, unserer geschätzten Kollegin Christine Meyer zu Hartum, seiner ganzen Familie und seinen Freunden.