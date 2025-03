USA gewinnen League of Nations in Ocala

Die US-Springreiter lieferten sich in Ocala mit dem Team aus Deutschland einen heißes Duell. Am Ende wurde es Platz zwei für Otto Beckers Team.

Ocala/USA – Heimsieg für das Team der Vereinigten Staaten von Amerika in Ocala in Florida bei der Longines League of Nations. Mit einem Gesamtergebnis von nur vier Fehlerpunkten standen die Lokalmatadoren am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Doch das Team aus Deutschland lag ganz knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Lediglich ein Zeitstrafpunkt trennte die beiden.

Doch von Frust keine Spur bei Sophie Hinners, Christian Kukuk, Andre Thieme und Richard Vogel. Denn sie hatten bis zum Schluss dafür gesorgt, dass die US-Springreiter sich wahrlich keine Blöße geben durften. Herausragend bei diesem Unterfangen waren die Paare Sophie Hinners und der zehnjährige schwedische Wallach Iron Dames Singclair sowie Olympiasieger Christian Kukuk auf der elfjährigen niederländischen Stute Just Be Gentle. Beiden Paaren gelang eine Doppelnullrunde. Andre Thieme auf dem elfjährigen Perigueux-Sohn Paule aus der OS-Zucht steuerten vier Punkte und den Zeitfehler bei. Einzig bei Richard Vogel und dem zehnjährigen Event de l´Heribus lief es nicht rund. Nach 16 Punkten in Runde aus ließ Teamchef Otto Becker ihn in Runde zwei nicht mehr antreten. Nach dem neuen Modus der Longines League of Nations reiten in Runde zwei immer nur noch drei Paare ohne Streichergebnis, um die Spannung zu erhöhen.

Hochspannung bis zum Schluss

Und diese Spannung war wahrlich zum Bersten bis der Jubel des US-Publikums vor der prächtigen Kulisse in Ocala schließlich grenzenlos erschien. McLain Ward auf dem zwölfjährigen Ilex, Lillie Keenan und der Mylord Carthago-Sohn Argan de Beliard, Laura Kraut und Dorado von Diarado’s Boy aus der OS-Zucht sowie der vierte Reiter Aron Vale mit Carissimo von Cascadello aus der Holsteiner Zucht lieferten und siegten. Doppelnullrunden gab es hier für Keenan und Ward, einen Abwurf in Runde zwei für Kraut. Vale war in Runde eins angetreten und mit einem Abwurf aus dem Parcours gekommen.

Platz drei ging an das Team aus Belgien vor Irland und Frankreich. „Ich bin super happy und stolz auf die Leistung meines Teams. Das war Spannung bis zum letzten Ritt“, so Otto Becker.

