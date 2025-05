Valkenswaard United gewinnen Global Champions League in Madrid

Es war wieder spannend und knapp in der Global Champions League: Am Ende jubelte Valkenswaard United mit Marcus Ehning, Gilles Thomas und Hansi Dreher.

Die Global Champions League Saison ist derzeit noch komplett offen. Einen Favorite gibt es noch nicht. In Madrid sicherte sich das Team Valkenswaard United den Sieg. Mit dabei: Zwei Deutsche in Form von Hansi Dreher und Marcus Ehning sowie der Belgier Gilles Thomas, der in beiden Runden zum Einsatz kam.

Marcus Ehning drehte auf dem zwölfjährigen Casalito-Sohn Coolio aus der Holsteiner Zucht die erste Nullrunde für Valkenswaard United. Gilles Thomas zog in Runde eins mit der 14 Jahre alten Stute Luna van het Dennehof nach. Dies gelang bei der Global Champions League Etappe nur noch einem weiteren Team, den Shanghai Swans, mit denen sich ein Kopf an Kopf Rennen entwickelte. Für die Swans, Sieger der letzten Etappe in Shanghai, waren Christian Ahlmann mit dem zehnjährigen Dourkhan Hero Z sowie Katharina Rhomburg aus Österreich mit dem zehnjährigen Colestus-Sohn Colestus Cambridge fehlerfrei unterwegs.

Spannende Entscheidung

Runde zwei war dann zum Zerbersten aufregend, denn auch hier schenkten sich die beiden Teams nichts. Denn als Hansi Dreher mit dem 13 Jahre alten Elysium einen Abwurf hinnehmen musste, tat es ihm Christian Ahlmann mit dem ebenfalls 13 Jahre alten Mandato van de Neerheide gleich. Dann blieben auch noch beide Schlusspaare fehlerfrei. Gilles Thomas mit dem elfjährigen Ermitage Kalone genauso wie Katharina Rhomberg mit dem Comme Il Faut-Sohn Cuma.

Die Zeit musste entscheiden und die fiel mit 149,55 Sekunden für Valkenswaard United aus. Die Shanghai Swans benötigten 150,81 Sekunden.

Auf den dritten Platz kamen mit insgesamt acht Punkten die St Tropez Pirates. Vierter wurden die Monaco Comets, das neugegründete zweite Team von Iron Dames Chefin Deborah Mayer in der Besetzung Jeanne Sadran, Ioli Mytilineou sowie Jörne Sprehe. Darauf folgten die Rome Gladiators, die Istanbul Warriors sowie die Cannes Stars. In der Gesamtwertung führen weiterhin die Shanghai Swans. Platz zwei geht an die Cannes Stars vor Valkenswaard United und den Monaco Comets.

Führung in der Gesamtwertung für Shanghai Swans

„Wir sind alle mit dem gleichen Ziel hierhergekommen, nämlich mit unseren besten Pferden aufzutreten. Es war nicht so einfach zu entscheiden, wer in Runde 2 für das Team reiten sollte, da Marcus Ehning hier auch sein gutes Pferd mit Coolio dabeihat und fehlerfrei gesprungen ist. Am Ende ist er in Runde 2 nicht geritten, aber er hat uns beim Aufwärmen sehr geholfen“, erläuterte Gilles Thomas.

„Es lief sehr gut, wir haben die Führung in der Meisterschaft und den zweiten Platz heute gerettet, also ja, wirklich gut“, betonte Christian Ahlmann. „Meine Runde hätte besser sein können! Ein Fehler in der Mitte des Kurses, so dass ich Katherina unter Druck gesetzt habe, was ich nicht wollte… aber sie hat uns gerettet und es nach Hause gebracht!“

Alle Ergebnisse aus Madrid gibt es hier.