Verden in den Startlöchern für WM der jungen Dressurpferde

Die WM der jungen Dressurpferde feiert in diesem Jahr 18. Geburtstag in Verden. 1997 waren sie zum ersten Mal zu Gast.

Verden/GER – Bekannt ist es schon länger, doch nun wurden neue Details dazu bekanntgegeben, wie die WM der jungen Dressurpferde in Verden aussehen wird. Man wusste bereits seit 2023, dass sie in den Jahren 2025 bis 2027 an ihren ursprünglichen Austragungsort zurückkehren wird. Nun haben sich die Organisatoren ausführlich zu Wort gemeldet.

Chance für die Region

„Für die Stadt, aber auch für die Pferderegion Norddeutschland ist es eine herrliche Möglichkeit, sich als Gastgeber dieses bedeutenden internationalen Championats darstellen zu können“, betonte Turnierleiterin Ulrike Kubelke. „Und natürlich auch für den Hannoveraner Verband. So viele internationale Pferdebesitzer, -züchter und Reiter kommen sonst nie an einem Ort zusammen. Es ist für alle ein Highlight! 2021 haben wir die WM das letzte Mal bei uns durchgeführt – damals zum ersten Mal in unserem neuen Stadion und noch unter Corona-Bedingungen. Umso mehr freuen wir uns nun auf die 18. WM, die wir hoffentlich mit prall gefülltem Stadion und ohne jegliche Beschränkungen zu einem wunderbaren Fest für junge Dressurpferde machen wollen.“

Klarer Schwerpunkt

Das Programm setzt dabei einen ganz klaren Schwerpunkt: die Weltmeisterschaften. „Wir wollen uns zu 100 Prozent auf die WM konzentrieren“, erklärt Kubelke. „Wir haben keine Grand Prix-Tour im Rahmenprogramm. Das haben wir früher gemacht, aber jetzt davon Abstand genommen. Außerdem haben uns auch für keine Dressurserie beworben. Wir wollen die WM voll in den Fokus stellen.“

Alle WM-Prüfungen können auf diese Weise im Hauptstadion ausgetragen werden, die Qualifikationen ebenso wie die kleinen und natürlich die großen Finals. „Am Montag eröffnen wir die WM-Woche mit der Herwart von der Decken-Schau, Mittwoch bis Sonntag gehört das Stadion den WM-Teilnehmern“, berichtet die Organisatorin.

Quali zum Bundeschampionat

Die einzige Programmergänzung bilden die Qualifikationen zum Bundeschampionat. Hier sind die der drei- und vierjährigen Reitpferde vor Ort. Außerdem werden die Hannoveraner Champions der drei- und vierjährigen Stuten, Wallache und Hengste ermittelt. Diese Qualifikationen werden auf dem zweiten Dressurplatz ausgetragen. Das Finale wird im Hauptstadion den WM-Finals vorgeschaltet. „Das ist eine tolle Bühne auch für unsere Hannoveraner Züchter. Wir hoffen natürlich, dass wir ein paar WM-Medaillenträger unter den hannoverschen Pferden dabeihaben.“

Alle WM-Kandidaten werden direkt auf dem parkähnlichen WM-Gelände in festen Boxen untergebracht. Insgesamt werden etwa 150 Dressur-Talente aus nahezu allen Teilen der Welt erwartet.

18. Geburtstag

1997 fand in Verden das Pilotprojekt WM der jungen Dressurpferde statt. Bereits 17 Mal war die Reiterstadt seitdem Gastgeber für die besten Dressur-Nachwuchspferde der Welt. Von 4. bis 10. August feiern die Titelkämpfe der Fünf- bis Siebenjährigen nun ihren 18. Verden-Geburtstag und werden auch in den beiden Folgejahren 2026 und 2027 ihre Weltmeister in Verden küren. Knapp 2.000 Sitzplätze stehen am Hauptstadion zur Verfügung. Zusätzlich können Stehplätze in Anspruch genommen werden. Zwischen den Prüfungen lädt die Ausstellung im Parkgelände zum Flanieren ein.

– pm/AK –