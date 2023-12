2024 erstmalig Deutsche Meisterschaften der U25-Vielseitigkeitsreiter

Das Deutsche Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) haben sich auf ihrer Jahresabschlusssitzung für eine Deutsche Meisterschaft der U25-Vielseitigkeitsreiter entschieden. 2024 wird die Meisterschaft zum ersten Mal in Wiesbaden stattfinden.

In den Disziplinen Dressur und Springen gibt es sie schon, die Deutschen Meisterschaften der U25-Reiter. Jetzt haben das DOKR und die FN entschieden, dass auch der Nachwuchs der Vielseitigkeitsreiter eine eigene Meisterschaft bekommt. Die Premiere wird beim traditionellen Pfingstturnier in Wiesbaden im kommenden Jahr stattfinden.

„Wiesbaden war von Anfang an eine wichtige Station im U25-Förderpreis Vielseitigkeit. Mit dieser Serie unterstützen wir seit etlichen Jahren den deutschen Vielseitigkeitsnachwuchs dabei, auf internationalem Topniveau Fuß zu fassen“, sagte Philine Ganders-Meyer, DOKR-Koordinatorin Vielseitigkeit.

Apropos U25-Förderpreis: Die Serie soll es auch weiterhin geben. Schließlich habe sie sich „als sehr wertvoll für unseren Sport herausgestellt, wie ehemalige Sieger wie Julia Krajewski oder Jérôme Robiné ja zeigen“, so die DOKR-Koordinatorin. Weiterhin sollen Vielseitigkeitstalente im Alter von unter 25 Jahren die Möglichkeit haben, auch bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren an den Start zu gehen. Wie das funktioniert, zeigte schon in diesem Jahr die 22-jährige Anna Lena Schaaf, die in Luhmühlen hinter Julia Krajewski (Gold) und Christoph Wahler (Silber) die Bronzemedaille gewann.

Ab 2024 haben alle U25-Talente dann also die Chance auf zwei Deutsche Meisterschaften.

auch interessant