Anna Siemers Chloe geht zu Chris Burton

Anna Siemer muss sich von einem ihrer besten Pferde trennen, der elfjährigen Holsteiner Stute Chloe, die sie sechs Jahre lang hoch erfolgreich geritten ist.

Chloe wurde von Britta Dieckmann in Hamburg gezogen und ist eine elfjährige Com Air-Sir Shostakovich xx-Tochter. In Zukunft wird die Holsteiner Stute nun von Chris Burton geritten. Dass sie herausragendes Talent besitzt, hat sie unter Anna Siemer mehrfach bewiesen.

Entdeckt worden war die Stute von ihrem bisherigen Besitzer, Karsten Warnecke, selbst einst erfolgreich im Vielseitigkeitssattel. Er vertraute sie Anna Siemer zur Ausbildung an, die die Stute von den ersten Eignungsprüfung bis CCI3* ausgebildet hat. Fünfjährig platzierten sie sich beim Bundeschampionat und sammelten diverse weitere Erfolge. Sechsjährig hatte Chloe erste Ein-Sterne-Einsätze. Ein Jahr später folgte der Start bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde. Und so ging es immer stetig weiter aufwärts. Zuletzt waren die beiden Neunte beim CCI3* in Sopot.

Auf Instagram schreibt Anna Siemer: „Der Abschied von Chloe fällt mir sehr schwer. Auf der anderen Seite bin ich sehr stolz darauf, dass nach Lennox (Michael Jung) und Aiden (nun Little Fire unter William Fox-Pitt) ein weiteres von mir ausgebildetes Pferd in einen Spitzenstall geht.“ Chloe sei das neunte Pferd, das sie bis Drei-Sterne-Niveau ausgebildet hat.

Mit Chris Burton bekommt die Stute nicht nur den Erfolgen nach einen der besten Reiter der Welt. Der Australier begeistert immer wieder mit seinem Stil und seinem Händchen für Pferde. Er lebt in Großbritannien.