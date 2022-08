Arville: Belgien führt im Nationenpreis der Vielseitigkeitsreiter, Pech für Deutschland

Durchwachsener Auftakt beim Nationenpreis der Vielseitigkeitsreiter in Arville aus deutscher Sicht, dafür beste Ausgangslage für die Gastgeber.

Der CCI4*-NC-S im belgischen Arville ist dieses Wochenende Gastgeber eines weiteren FEI-Nationenpreises. In der Teamwertung führt aktuell Belgien mit 86,90 Punkten vor Großbritannien (90,40) und Schweden (91). Deutschland folgt mit einigem Abstand (101,90) auf Platz vier.

Einer der Gründe dafür ist das Ausscheiden des vierten Mannschaftspaares, Ingrid Klimke mit Siena Just Do It. Ingrid Klimke berichtete, dass sie mit der Westfalen-Stute bereits auf dem Weg vom Abreiteplatz in Richtung Prüfungsviereck war, als Siena auf einmal lahmte. Klimke drehte um und trabte auf dem Vorbereitungsplatz nochmal an, um genauer zu schauen, was los sei. Die Stute ging wieder klar. Offenbar hatte sie sich nur kurz vertreten. Aber die Zeit zum Einreiten ins Viereck war verstrichen und so stehen sie nun als „Withdrawn before Dressage“ in der Ergebnisliste.

Das beste Ergebnis fürs Team lieferte die ehemalige Nachwuchseuropameisterin Emma Brüssau auf Dark Desire GS mit 30,80 Minuspunkten, aktuell der zwölfte Platz. Johanna Zantop – ebenfalls eine ehemalige Junioren-Europameisterin – und Nikko Brown starten von Platz 20 (33,10) in ihren ersten Nationenpreis. Bei Anna-Katharina Vogel und Quintana P wurden es 38 Minuspunkte, Rang 33 in der laufenden Wertung.

Einzelwertung

In der Einzelwertung liegen der Inder Fouaad Mirza und der Westfalen-Wallach Seigneur Medicott mit 26,6 Minuspunkten an der Spitze. Der 16-jährige Seigneur d’Alleray xx-Sohn war ja schon unter seiner Ausbilderin Bettina Hoy einer, der immer gut für Rekordbewertungen im Viereck war.

Heute gaben sie Calvin Böckmann auf seiner Zukunftshoffnung The Phantom Of The Opera das Nachsehen. Den elfjährigen Holsteiner v. Quo Vados kannte man ja vorher unter Sandra Auffarth und seit dieser Saison mit Calvin Böckmann. Sie lieferten heute eine 28,3 Minuspunkte-Dressur. An dritter Stelle rangiert momentan die Belgierin Laura Logé mit ihrer Holsteiner Stute Absolut Allegro v. Quintero (28,6).

Krajewski vor Klimke in der 3*

In der Drei-Sterne-Kurzprüfung geht Julia Krajewski mit dem achtjährigen Selle Francais Ero de Cantraie v. Querlybet Hero als Führende in die weiteren Phasen. Die beiden sind erst seit dem Frühjahr ein Team und Arville ist das zweite Drei-Sterne-Turnier. Das lässt sich gut an. 24,1 Minuspunkte sind das beste Dressurergebnis, das sie je hatten.

Es genügte um Ingrid Klimke mit ihrer Zukunftshoffnung Van Hera P, ebenfalls erst achtjährig, eine Verdi-Tochter und mütterliche Halbschwester zu Klimkes Asha P, auf Platz zwei zu verweisen (26,1). Knapp geschlagene Dritte (26,6) ist hier die Britin Imogen Murray auf Mdsandyhill Zorro.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.