Arville: Ingrid Klimke startet bei Comeback durch

Im belgischen Arville gibt Ingrid Klimke ihr Comeback nach dem Sturz im Frühjahr. In der gestrigen Dressur lief schon mal alles nach Plan. Auch für die deutsche Equipe im Nationenpreis.

Mit ihrem erfahrenen Hale Bob, „Bobby“, will sie nach dem heutigen Parcourspringen heute nachmittag als erstes ihrer zwei Pferde auf die Geländestrecke in Arville gehen. Auch ein Test nach dem schweren Unfall im Frühjahr, wie sich alles anfühlt. Später soll es dann die zweite Runde mit Siena just do it geben. Dressurmäßig verläuft schon mal alles nach Plan. Mit 23,9 Strafpunkten liegen Ingrid Klimke und Bobby vorne. Sophie Leube und Jadore Moi sind Zweite (25,1) vor Dirk Schrade und Casino (27,4).

Nationenpreis Arville: Deutschland führt nach Dressur

Es lief gut in der Dressur des CCIO4*-S auf der Anlage der belgischen Familie de Liederkerke: Sechs Deutsche rangieren nach der Dressur unter den Top Ten. Für Deutschland reiten in der Nationenpreiswertung neben Leube und Schrade noch Christoph Wahler auf Carjatan S. Der Schimmel rangiert nach der Dressur auf Position sechs (28,7). Vierte im Bunde ist Anna Siemer mit Butts Avondale (32,3/28.). Da die drei besten Ritte gewertet werden, liegt Team Deutschland (81,1) nach der ersten der drei Disziplinen vor Belgien (89,2) und Österreich (95,5)

In der Einzelwertung ist Michael Jung mit Wildwave Fünfter (28,1). Sandra Auffarth und Rosveel sind vorläufig Zehnte (30,1). Dahinter rangiert Ingrid Klimke mit Siena just do it (30,4).