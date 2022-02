Australier Sam Griffiths wird Trainer der neuseeländischen Vielseitigkeitsreiter

Neuseelands Vielseitigkeitsreiter haben einen neuen Teamcoach, und der kommt aus Australien: Badminton-Sieger Sam Griffiths.

Seit 1995 war der in Dorset, England, ansässige Sam Griffiths als Profi im internationalen Vielseitigkeitssport unterwegs, war bei zwei Olympischen Spielen und zwei Weltmeisterschaften teil. Sein erfolgreichstes Pferd war die Stute Paulank Brockagh, mit der er 2014 den CCI4* (heute CCI5*-L) von Badminton gewann und 2016 in Rio zur Bronzemedaille des Teams mit einem vierten Platz im Einzel maßgeblich beitrug. Doch nun will der demnächst 50-Jährige sportlich kürzer treten. Zumindest was die eigenen Aktivitäten angeht. Ansonsten dürfte ihm die Zeit nicht langweilig werden mit seiner neuen Aufgabe.

Sam Griffiths wird in Zukunft Neuseelands Championatsreiter im Busch betreuen. Wobei der aktuelle A-Kader der Kiwis aktuell überschaubar ist. Darin ist derzeit nur das Ehepaar Price gelistet, Jonelle mit Grovine de Reve, und Tim mit Xavier Faer und Falco.

So, wie Sam Griffiths zwar für seine Heimat Australien reitet bzw. geritten ist, aber in England lebt, so sind auch die meisten neuseeländischen Spitzenreiter in UK stationiert. Die Prices leben dort ebenso, wie zum Beispiel Caroline Powell und auch Jonathan Paget, der heute „High Performance General Manager“ Vielseitigkeit beim nationalen Verband ist. Er ist also gewissermaßen Sam Griffiths‘ neuer Chef.

Griffiths freut sich auf die neue Aufgabe: „Es gibt dort so talentierte Reiter und wenn alles läuft wie geplant, sollten wir in der Lage sein, einige gute Ergebnisse zu erzielen.“

Griffiths sagt von sich selbst übrigens, er sei „nie der talentierteste Reiter gewesen“: „Ich musste wirklich lernen, mich selbst zu managen und was ich tun musste, um auf höchstem Niveau mithalten zu können.“ Diese Erfahrungen und das Wissen, wie man Harausforderungen auf dem Weg zum Ziel meistert, könne er nun einbringen.

Allerdings werde es seine erste Aufgabe sein, eine Verständigungsebene mit dem etablierten Team zu finden. „Dann können wir weitermachen und gutes Training in Medaillen umwandeln.“ Er fühle sich geehrt, dass ihm diese Aufgabe anvertraut wurde und er sei gespannt auf die Zukunft.

