Badminton 2023 Zeitplan wegen Charles III. abgeändert

Auch wenn Charles III. seine Krönung mit weniger Pomp plant als das noch bei seiner Mutter von mehr als 60 Jahren der Fall war, ein Event wird sie zweifelsohne. Und dieses Event hat nachhaltigen Einfluss auf die Krone des Eventing in Badminton.

Neuer Zeitplan für die Badminton Horse Trials 2023! Eigentlich war das Gelände, das Herzstück des Vielseitigkeits-Klassikers rund um Badminton House, das Anwesen des Duke of Beaufort, für Samstag, den 6. Mai 2023 geplant. Problem: An diesem ersten Samstag im Mai werden in London Charles III. und seine Ehefrau, Königsgattin Camilla, gekrönt.

Dieses internationale Event, das zwar im Vergleich zur Krönung Elizabeth II. deutlich schlanker ausfallen soll, dürfte ein deutlich größeres mediales Interesse nach sich ziehen als die Querfeldeinstrecke in Gloucestershire. Deswegen wird der Zeitplan von Badminton nun überarbeitet. Der neue Ablauf, der vorsieht, dass alle Prüfungen einen Tag später als gewohnt beginnen, hat ein Ziel, erläutert Badminton-Direktorin Jane Tuckwell: „Die Dressur wird am Samstag früher beginnen, damit alle – Teilnehmer, Zuschauer und Offizielle – an diesem historischen Tag teilnehmen können; der Krönungsgottesdienst wird auf Großleinwänden übertragen.“

Badminton Zeitplan 2023

Freitag, 5.Mai 2023 Dressur

Samstag, 6. Mai 2023 Dressur

Sonntag, 7. Mai 2023 Geländetag

Montag, 8. Mai Finale Springen

„Seitdem bekannt wurde, dass die Krönung am Samstag von Badminton stattfinden wird, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Veranstaltung am besten um die Feierlichkeiten herum gestalten können“, führt Badminton-Direktorin Jane Tuckwell weiter aus. „Wir hoffen sehr, dass das wunderbare und historische Ereignis der Krönung Badminton zu einem wirklich denkwürdigen Ereignis macht und dass jeder wie gewohnt teilnehmen kann“.

Die kleineren Randprüfungen beginnen am Mittwoch, den 3. Mai, und gehen bis Donnerstag, den 4. Mai. An diesem Tag findet auch die Young Event Horse-Qualifikation statt sowie die erste Verfassungsprüfung für das CCI5*-L. An diesem Tag werden auch die Verkaufsstände geöffnet sein.

König Charles III. in Kritik: Mutterns Rennpferde verkauft

Derweil ist Charles III. wegen eines ganz anderen Pferdethemas in die Schlagzeilen der englischen Boulevardpresse geraten. Er wird zwölf Rennpferde, die ihm seine Mutter vererbt hat, verkaufen. Darunter ist Just Fine, das erste Pferd, das für den neuen König siegreich auf der Bahn war. Auch Love Affairs gehört zu den Pferden, die über Tattersall’s neue Besitzer finden sollen. Die Stute gewann zwei Tage vor dem Tod der Queen ein Rennen in Goodwood und ist damit die letzte Siegerin der rennbegeisterten Monarchin.

Außerdem, so berichtet es unter anderem die Boulevardzeitung The Sun, plant Charles III. den Zuchtbestand in den königlichen Stallungen von Sandringham deutlich zu reduzieren.