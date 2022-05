Badminton: Tom McEwen führt nach Gruppe eins Dressur, Christoph Wahler derzeit auf Rang 16

Nach dem Triumphzug Michael Jungs im CCI5*-L von Kentucky am vergangenen Wochenende, sind die Augen aus deutscher Sicht seit heute in Sachen Busch auf Christoph Wahler gerichtet. Der ritt seinen Carjatan S in einem stark besetzten Feld zu Rang 16 in der Dressur. Es führt der Brite Tom McEwen mit Toledo de Kerser.

Tom McEwen hat zu einer der schwersten Geländeprüfungen der Welt sein bestes Pferd mitgebracht. Mit dem nun 15-jährigen Selle Français-Wallach Toledo de Kerser holte er 2019 den Sieg in einer Fünf-Sterne-Vielseitigkeit in Pau (FRA) mit insgesamt 25,7 Punkten. Ein Jahr später war das Paar an gleicher Stelle Fünfte und siegte im CCI4*-S von Bicton 2021. Ein Mutmacher für die Olympischen Spiele von Tokio. Denn dort gelang dem Briten und seinem Diamant de Semilly-Sohn ein toller Auftritt. Mit seinem Endresultat von 29,3 Punkten trug er entscheidend zum Mannschafts-Gold der britischen Equipe bei und bekam Einzel-Silber hinter Julia Krajewski und Amande de B’Néville.

Seither hatte man den Wallach aus einer Papillon Rouge-Mutter nicht mehr auf einem internationalen Turnier gesehen. Ein idealer Wiedereinstieg gelang Toledo de Kerser unter Tom McEwen nun aber in den heimischen Gefilden von Badminton. Mit 76,60 Prozent, umgerechnet also 23,4 Punkten, setzte sich das Paar in der Dressurprüfung an die Spitze des heute 30-köpfigen Starterfeldes. Das könnte sich jedoch noch ändern, denn morgen folgt ab 10 Uhr deutscher Zeit die zweite Gruppe der Dressur mit 42 weiteren Reiter-Pferd-Paaren laut Starterliste.

Zweite ist McEwens Landsfrau Kitty King, die übrigens weder verwandt noch verschwägert ist mit der bekannten Vielseitigkeitsreiterin Mary King oder deren Tochter Emily. Die 39-jährige setzt für Badminton auf Vendredi Beats, einen 13-jährigen Selle Français-Wallach. Für die Vorstellung mit ihm im Viereck vergaben die Richter 24,8 Punkte. Hauchdünn dahinter liegt derzeit Mollie Summerland auf Rang drei mit 24,9 Punkten. Ebenfalls britischer Herkunft, gelang der nun 23-jährigen Amazone im vergangenen Jahr eine kleine Sensation, als sie das CCI5*-L in Luhmühlen für sich entschied. Dabei saß sie im Sattel des Pferdes, mit dem sie auch in Badminton an den Start geht: Charly Van Ter Heiden. Der Hannoveraner Sohn v. Contendro’s Bube ist ebenfalls 13-jährig und war seit Luhmühlen bis dato nur bei einer weiteren internationalen Vielseitigkeit am Start gewesen, wo er mit über 30 Strafpunkten im Gelände aber weit abgeschlagen war. Nun ist jedoch noch alles drin mit weniger als einem Springfehler Abstand zum Führenden.

Als einziger deutscher Starter hat sich Christoph Wahler vom Klosterhof Medingen auf den Weg ins Busch-Mekka Badminton gemacht. Mit von der Partie ist sein EM-Siebter aus Avenches, Carjatan S. Der Wallach ist 13 Jahre alt und ein Sohn v. Clearway. Christoph Wahler präsentierte den Holsteiner im Viereck für 67,53 Prozent, was umgerechnet 32,5 Punkte bedeutet. Damit rangiert er derzeit an 16. Stelle.

Die Ergebnisse der Dressur Tag eins aus Badminton finden Sie hier.