Bicton: Erster CCI5*-Sieg für Gemma Tattersall

Unter die Top fünf eines Vier- bzw. heute Fünf-Sterne-Turniers hat die Britin Gemma Tattersall es schon mehrfach geschafft. Aber zu einem Sieg hat es immer nicht ganz gereicht. Bis heute in Bicton.

Das Ersatz-Fünf-Sterne-Turnier in England, das kurzfristig aus dem Boden gestampft wurde, nachdem klar war, dass weder Badminton noch Burghley stattfinden, war ein gutes Pflaster für Gemma Tattersall. Gestern nach dem Gelände lag sie mit dem elfjährigen, in Großbritannien gezogenen Chilli Morning-Sohn Chilli Knight noch an zweiter Stelle mit ihrem Dressurergebnis von 27,9 Minuspunkten. Heute im Parcours behielten die beiden die Nerven und kamen fehlerfrei ins Ziel. Nun hieß es abwarten.

Die beiden Badminton-Siegerinnen von 2019, Piggy March und Vanir Kamira, waren letztes Paar. Ein Abwurf und sie würden auf Rang drei zurückfallen. Es wurden sogar zwei Stangen sowie 0,4 Zeitfehler. Machte 33,9 Minuspunkte. Das reichte, um Platz drei zu halten. Aber der Sieg ging an Gemma Tattersall. Und als wäre der Tag nicht schon perfekt für Tattesall gelaufen, machte ihr ihr Lebensgefährte Gary Stevens während der Pressekonferenz vor laufenden Kameras sogar noch einen Heiratsantrag. Das Wochenende endete für sie also nicht nur als CCI5*-Siegerin, sondern auch noch als Verlobte. Hier gibt es das Video dazu.

Zweite wurde Pippa Funnell im Sattel von Billy Walk On, ebenfalls mit ihrem Dressurergebnis von 28,7 Minuspunkten.

Nicht nur die Top drei, die ersten sieben Plätze waren britisch besetzt. Weltmeisterin Rosalind Canter und Pencos Crown Jewel wurden Vierte (42,7) vor Pippa Funnell mit Majas Hope (46,6), Richard P Jones auf Alfies Clover (47) und Oliver Townend mit Tregilder (48,7).

Deutsche Reiter waren in Bicton nicht am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.