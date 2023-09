Blenheim: Welt- vor Europameisterin im CCI4*-L, tolle Auftritte von Böckmann und Lübbeke, Krajewski ausgeschieden

Das Gelände des CCI4*-L in Blenheim war heute eine Herausforderung, nach der einige Paare zum morgigen Springen nicht mehr antreten werden, darunter auch Olympiasiegerin Julia Krajewski. Dafür haben ihre Schüler geliefert.

An der Spitze des Feldes liegt das Weltmeisterpaar mit seinem Dressurergebnis. Yasmin Ingham und Banzai du Loir ließen die Geländestrecke des CCI4*-L von Blenheim einfach aussehen und beließen es bei ihren 20,5 Minuspunkten. Zweite sind derzeitdie gerade gekürte Einzeleuropameisterin Rosalind Canter und der zehnjährige KWPN-Wallach Izilot v. Zavall VDL. Sie fügten ihren 21,2 Minuspunkten aus der Dressur lediglich 0,4 Zeitfehler hinzu. Dritte ist Piggy March mit dem ebenfalls zehnjährigen Holsteiner Halo v. Hunphrey aus der Zucht von Bernhard Hobe. Sie haben 28,7 Minuspunkte auf dem Konto, 0,8 davon aus dem Gelände.

Bestes deutsches Paar sind Calvin Böckmann und The Phantom Of The Opera, die mit sechs Zeitfehlern aus dem Cross kamen. Zusammen mit 33,8 Minuspunkten aus der Dressur sind sie nun 24. vor dem morgigen Springen.

Auch bei Libussa Lübbeke und Caramia wurden es lediglich Zeitfehler, davon allerdings 20,4, was aktuell Rang 43 mit 51,9 Minuspunkten bedeutet.

Die Trainerin der beiden, Olympiasiegerin Julia Krajewski, war mit ihrer Zukunftshoffnung Ero du Cantraie in Blenheim am Start. Mit 29,6 Minuspunkten hatten die beiden eine reife Leistung auf dem Viereck gezeigt. Heute im Gelände kamen sie bis zum zweiten Wasser. Am Einsprung geriet Krajewski jedoch in Wohnungsnot und konnte sich letztendlich nicht halten. Damit waren sie ausgeschieden. Passiert ist aber nichts.

CCI4*-S

Morgen steht für die Teilnehmer der langen Prüfung das Springen auf dem Programm und für die Starter im CCI4*-S für Nachwuchspferde das Gelände. Hier hat Julia Krajewski ihren zweiten Youngster im Feld: den Numero Uno-Sohn Nickel. Nach 29,5 Minuspunkten in der Dressur und null im Springen liegen die beiden auf einem aussichtsreichen achten Platz.

Angeführt wird das Feld von Oliver Townend und Cooley Rosalent mit 24, 7 Minuspunkten vor Piggy March auf Brookfield Future News (25,5).

Alle Ergebnisse aus Blenheim finden Sie hier.