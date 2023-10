Boekelo: Zweifach-Erfolg für Frankreich zum Abschluss der Nationenpreissaison der Buschreiter

Ein Triumph auf ganzer Linie war das letzte Nationenpreisturnier der Saison für Frankreichs Vielseitigkeitsreiter mit dem Sieg in Einzel- und Mannschaftswertung im niederländischen Boekelo.

Nachdem das zweite Wasser im gestrigen Cross diversen Paare, darunter auch den beiden deutschen Mannschaftsreiterinnen Julia Krajewski/Nickel und Anna-Lena Schaaf/Fairytale, zum Verhängnis wurde, war der Weg frei für Frankreich. Die Tricolore brachte drei ihrer vier Teamreiter ohne Hindernis- und zwei auch ohne Zeitfehler ins Ziel und übernahm damit die Führung. Dass sie nach der Aufgabe von Maxime Livio nur noch zu dritt ins heutige Springen gingen, war kein Problem. Sie ritten „einfach“ alle fehlerfrei und konnten ihren ohnehin komfortablen Vorsprung so locker ins Ziel bringen.

Mit 97,8 Minuspunkten setzten sich der Sieger der Einzelwertung, Nicolas Touzaint auf Diabolo Menthe (25,4), Karim Florent Laghouag im Sattel des erst neunjährigen Embrun de Reno (33,9/10.), Jean Lou Bigot auf Utrillo du Halage (38,5/24.) und Maxime Lvio mit Api du Libraire, die aber freilich heute nicht mehr antraten, gegen die Briten (111,2) und Belgien (129,0) durch. Das deutsche Team war mit dem Ausscheiden von Krajewski und Schaaf ja quasi geplatzt und belegte den letzten Platz.

In der Gesamtwertung der FEI Nationenpreisserie lag Belgien schon vor dieser letzten Etappe mit 600 Punkten uneinholbar in Front. Daran änderte auch der heutige Triumph der Franzosen nichts.

Einzelwertung

In der Einzelwertung beendete Nicolas Touzaint auf seinem erst zehnjährigen Selle Francais-Wallach Diabolo Menthe das Wochenende mit ihrem Dressurergebnis. Der Dollar de la Pierre-Enkel (v. Scareface du Mars), der auf der Mutterseite neben Vererberlegende Galoubet auch Cor de la Bryère-Vater Rantzau xx im Pedigree führt, dürfte nächstes Jahr in Paris „one to watch“ sein. Mit Boekelo hat er nun jedenfalls die formelle Qualifikation für Olympia.

Einen ganz starken Auftritt hatten auch Belgiens Lara de Liederkerke-Meier und ihr Hannoveraner Diarado-Sohn Ducati d’Arville. Der ist nun 13 und damit auf seinem Zenit. Das bewies er in Boekelo mit hindernis- und zeitfehlerfreier Geländerunde. Im Parcours kamen noch zwei Zeitfehler zu den 26,6 Minuspunkten aus der Dressur hinzu. Das änderte aber nichts an Platz zwei vor Rosalind Canter und dem zehnjährigen Iren MHS Seventeen v. Callahan.

Der Sieger sagte später: „Seit er dreijährig ist, habe ich dieses Pferd vorbereitet. Der Boden war sehr gut und alles lief wie geplant. Ich bin sehr froh, dass ich nun auch Diabolo Menthe für die Olympischen Spiele 2024 qualifiziert habe, ebenso wie mein anderes Pferd, Absolut Gold.“

Die deutschen Ergebnisse

Nach dem gestrigen Gelände waren noch Felix Etzel und der Trakehner Hengst Polartanz an dritter Stelle rangiert. Die Chance auf eine Topplatzierung verspielten die beiden durch acht Strafpunkte für zwei Abwürfe im Parcours. Rang 16 wurde es.

Das beste deutsche Ergebnis lieferte Teamreiter Christoph Wahler mit D’Accord. Nach einem Abwurf heute wurden sie schlussendlich Zwölfte. Noch zwei weitere deutsche Paare schafften es unter die Top 20, ebenfalls mit vier Fehlern im Parcours: Arne Bergendahl auf Checkovich auf Rang 17 und Nicolai Aldinger mit Timmo als 19.

Anna Siemer und Butts Avondale hatten ebenfalls einen Abwurf und beendeten auf Platz 60. Rang 66 wurde es für Rebecca-Juana Gerken und Solara nach fehlerfreiem Parcours. Ben Leuwer und Citius sammelten 13,2 Strafpunkte und endeten auf Rang 74. Brandon Schäfer-Gehrau hatte sein Fräulein Frieda vor dem Springen zurückgezogen.

Alle Ergebnisse aus Boekelo finden Sie hier.