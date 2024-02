Burghley-Sieger von Pippa Funnell nun Olympiahoffnung für Yoshiaki Oiwa

Bei vier Olympischen Vielseitigkeiten war Japans Yoshiaki Oiwa bereits am Start. Paris sollen seine fünften werden. Dafür hat er einen erfahrenen vierbeinigen Partner in England bei Pippa Funnell gefunden.

Wie Horse & Hound berichtet, hat Yoshiaki Oiwa Pippa Funnells Grafton Street übernommen. Mit dem 16-jährigen Iren v. Obos Quality hatte Funnell 2019 den CCI5* in Burghley gewonnen. Letztes Jahr waren sie 16. in Luhmühlen. Auch wenn er kein Championat gegangen ist, hat Grafton Street – Stallname Squirrel – also reichlich Erfahrung. Seit 8. Januar ist er nun Japaner.

Allerdings wird er im Stall von Pippa Funnell bleiben. Sie sagte gegenüber Horse & Hound, sie und die Vorbesitzer, Jonathan und Jane Clarke, seien eigentlich nicht „scharf darauf“ gewesen, Grafton Street zu verkaufen, hätte das einen Stallwechsel für ihn bedeutet. „Ich hänge so sehr an den Pferden und selbst wenn es mental nicht so anstrengend für sie ist, wäre es körperlich in diesem Alter sehr anstrengend, auf anderen Böden zu arbeiten, ein neues Fitnessprogramm zu bekommen usw. Wir mussten noch keinen traurigen Abschied nehmen.“

Oiwa und seine Familie hatten sowieso überlegt, Deutschland den Rücken zu kehren und nach England überzusiedeln. Früher hatte „Yoshi“ mit Dirk Schrade trainiert. Aber seit sich seine Frau Reiko bei Pippa Funnells Mann William zwei Jahre lang auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 vorbereitet hatte und Oiwa selbst 2017 dort war für einen Trainingsaufenthalt, seien sie gute Freunde geworden und die Verbindung sei nie abgebrochen. Nun wird Familie Oiwa sich in der Nähe der Funnells ein Haus mieten, die Kinder werden dort zur Schule gehen und Yoshi wird versuchen, mit Grafton Street nach Paris zu kommen.

Der erste gemeinsame Start soll ein nationales Turnier in England in Poplar Park sein.

