Burghley stockt auf: Vielseitigkeitsklassiker übertrumpft Badminton-Siegprämie

Im Poker um die höchste Siegprämie haben die Burghley Horse Trials den internen Kampf mit Badminton ums höchste Preisgeld für den Champion gewonnen. 110.00 britische Pfund gibt es am ersten Septemberwochenende 2023 zu gewinnen.

Neuer Rekord in Burghley in Sachen Siegprämie in der Vielseitigkeit! Vom 31. August bis 3. September 2023 geht es um 110.000 Britische Pfund. Das entspricht, Stand heute, 125.200 Euro und ist das höchste Preisgeld, das es in der Vielseitigkeit bislang gegeben hat.

Die „Defender Burghley Horse Trials“, die parallel zu den Europameisterschaften der Springreiter in Mailand sowie dem Bundeschampionat stattfinden, sind eines von insgesamt sieben Fünf-Sterne-Vielseitigkeiten weltweit. Burghley und Badminton, die beiden CCI5*-L Prüfungen in Großbritannien, gelten als die Klassiker des Vielseitigkeitssports und hinter vorgehaltener Hand auch als die anspruchsvollsten Prüfungen ihrer Art. In Deutschland wird in Luhmühlen vom 15. bis 18. Juni 2023 auf 5*-Niveau geritten.

Burghley Siegprämie „überholt“ Badminton

Der für das Event zuständige Organisationschef Martyn Johnson freut sich über die Erhöhung der Siegprämie in Burghley: „Wir streben immer danach, die Messlatte beim Defender Burghley höher zu legen. Als hochkarätiges Sportereignis und zur Anerkennung der Leistung unserer Athleten und Besitzer halten wir es für angemessen, für den Sieg bei dem prestigeträchtigsten und anspruchsvollsten Drei-Tage-Event der Welt, den höchsten Preis im Sport auszuloben.“ Eine Aussage, die klar auf den Mitbewerber in Badminton zielt. Dort geht es am zweiten Maiwochenende um 105.000 Britische Pfund für den Sieger.

In Burghley war 2022 erstmals Derek di Grazia für den Aufbau der Geländestrecke engagiert worden. Der US-Kursdesigner, der auch für die Geländestrecke der Olympischen Spiele in Tokio verantwortlich zeichnete, war für die 2023 Ausgabe von Burghley bereits zweimal im Winter in Lincolnshire. Er verspricht eine interessant abgeänderte Streckenführung.

Im vergangenen Jahr hatte Piggy March mit der 17-jährigen Vanir Kamira den Titel in Burghley gewonnen. 28 Pferde hatten die Prüfung beendet.

Tickets sind für „Members“ ab dem 27. April und alle anderen Interessierten ab dem 28. April hier zu erwerben.