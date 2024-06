Buschteam für CHIO Aachen benannt

Der Vielseitigkeitsausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Mannschaft für den Nationenpreis in Aachen nominiert.

In der Aachener Soers werden Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K, Michael Jung mit Kilcandra Ocean Power, Jérôme Robiné mit Black Ice und Christoph Wahler mit D’Accord die deutschen Farben vertreten. Damit ist in Aachen die gesamte Longlist für Paris 2024 am Start. Einzige Ausnahme ist Nicolai Aldinger mit Timmo, der in Luhmühlen gerade erst erfolgreich die Fünf-Sterne-Prüfung bestritten hat.