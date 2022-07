CCI3/2* Schwaiganger: Nina Schultes und Faye Füllgraebe-Jung siegreich, Michael Jung und Highlighter nach Sturz wohlauf

Das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger ist dieses Wochenende Gastgeber des Alpen-Cups auf Zwei- und Drei-Sterne-Niveau. Im CCI3*-S feierten Nina Schultes und Routinier Grand Prix ihren bislang größten gemeinsamen Erfolg. Im CCI2*-S gab es den ersten Sieg für Faye Füllgraebe-Jung mit einem Nachwuchstalent. Und ihr Mann Michael Jung hatte samt Pferd Glück im Unglück.

Jahrelang war der Württemberger Wallach Grand Prix v. Grafenstolz mit Julia Mestern erfolgreich. Kurzzeitig saß 2019 Louise Romeike in seinem Sattel. Doch seit 2020 ist er mit Nina Schultes (28) unterwegs. Die beiden waren mehrfach gut platziert, aber ein Sieg war bislang noch nicht dabei. Heute war es so weit. Mit 38,5 Minuspunkten sicherten sie sich nicht nur die Prüfung, sondern auch den Titel der Bayerischen Meister 2022.

Zweite wurde dank des einzigen Geländerittes in der Zeit Maren Pawelke auf dem OS-Wallach Limes v. Licotus, gefolgt von der Norwegerin Cecilia Lundbergh im Sattel des Holsteiner Catoo-Sohnes Cascor.

Glück im Unglück hatten Michael Jung und Highlighter. An Hindernis 9a stürzte der irische Wallach, aber wie Michael Jung auf seiner Instagram-Seite berichtet, ist nichts Schlimmes passiert. Vor allem Highlighter sei in Ordnung, so Jung. Er selbst musste ins Krankenhaus, um zu schauen, ob etwas gebrochen ist. Das war glücklicherweise nicht der Fall, auch wenn „alles ein bisschen weh tut“. Chipmunk, mit dem er nach Dressur und Springen in Führung gelegen hatte, zog er zurück. Gute Besserung!

CCI2*-S

Sehr viel besser war es für Michael Jungs Frau Faye Füllgraebe-Jung gelaufen. Mit dem erst siebenjährigen Württemberger Wallach Ignatz H v. Inliner hatte das Turnier auf Rang sieben begonnen, konnte sich aber dank fehlerfreier Spring- und Geländerunde an die Spitze vorarbeiten. Für die beiden ist es der erste gemeinsame Sieg.

Auf Rang zwei folgten Amelie Raisacher und der polnische Cassilio-Sohn Tissot, gefolgt von Adéla Císarová mit Baloo The Bear.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.