CCI4* Badminton: Der Countdown läuft

Heute beginnt der Klassiker der Vielseitigkeit: die Badminton Horse Trials. Vier deutsche Reiter sind bei dem Viersterne-Event am Start. Vorjahressieger Michael Jung, Ingrid Klimke, Bettina Hoy und Claas Romeike.

Nur noch wenige Stunden, dann startet das CCI4*-Event in Badminton. Um 16.30 Uhr (17.30 Uhr deutscher Zeit) steht zunächst die Verfassungsprüfung auf dem Plan, bevor es am morgigen Donnerstag ab 9 Uhr (10 Uhr deutscher Zeit) ins Viereck geht.

In diesem Jahr sind vier deutsche Reiter am Start. Vorjahres-Sieger Michael Jung mit Sam, Ingrid Klimke mit Hale Bob, Bettina Hoy mit Designer und Claas Romeike mit Cato. Letzterer feiert seine Badminton-Premiere, hat mit Cato aber bereits Viersterne-Prüfungen in Luhmühlen und Pau absolviert.

Mission Titelverteidigung

Während Michael Jung am Sonntag noch im Sattel von Rocana zum dritten Mal seinen Sieg im CCI4* in Kentucky perfekt machte, reiste Sam bereits in Begleitung von Pflegerin Lena Steger und Faye Füllgraebe nach Badminton. Inzwischen ist aber auch sein Reiter angekommen und beide konnten schon erste Trainingseinheiten absolvieren. Jetzt setzt der Reitmeister aus Horb alles daran, seinen Titel zu verteidigen. 2016 gelang es ihm, mit seinem Dressurergebnis von 34,4 Minuspunkten und neun Strafpunkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Andreas Ostholt zu siegen.

Ingrid Klimke war 2016 nicht in Badminton, konnte sich aber mit Hale Bob 2015 auf Platz zwei behaupten. Bettina Hoy und Designer platzierten sich im vergangenen Jahr auf Rang 20.

Kurs-Designer Eric Winter (GBR) hat eine anspruchsvolle Geländestrecke entworfen. 30 Hindernisse auf einer Strecke von 6600 Metern, erlaubte Zeit sind 11.35 Minuten.

