CCI4*-L Lignières: Michael Jung und Chipmunk beenden Gelände ohne Hindernisfehler

Michael Jung und Chipmunk verteidigten heute ihre Führung in der langen Vier-Sterne-Prüfung von Lignières. Im Gelände nahmen sie sich etwas mehr Zeit als erlaubt war, aber sie kamen ohne Hindernisfehler ins Ziel.

16 Sekunden zu langsam waren der 15-jährige Hannoveraner Contendro I-Sohn und Michael Jung im Cross unterwegs. Aber „zu langsam“ war heute zu vernachlässigen, sicher nach Hause kommen war womöglich das absolut übergeordnete Ziel des Olympiasiegers für die heutige Geländestrecke. Und das gelang. 6,4 Punkte für Zeitüberschreitung summierten sich mit dem Dressurergebnis zu nun 25,8 Punkten auf. Damit liegen Jung und sein routinierter Wallach vor dem abschließenden Springen weiter in Führung. Allerdings trennen sie nun weniger als zwei Abwürfe von den Zweitplatzierten.

Das sind derzeit Cosby Green aus den USA mit Highly Suspicious. Sie rangieren mit ihrem Dressurergebnis von 32,4 Punkten nach Dressur und Gelände an zweiter Stelle. Der Kanadierin Katherine Malensek und Landjäger gelang ein ähnlich tadelloser Geländetag, sie sin derzeit Dritte mit 34,5 Punkten.

Eine Sekunde über der Zeit kostet Platz zwei im CCI3*-L

Auch im CCI3*-L gelang es Michael Jung mit seinem Pferd Jim Knopf P nicht, in der Zeit ins Ziel der Geländestrecke zu kommen. Den beiden fehlte dazu allerdings nur eine Sekunde. Doch die bedeutete umgerechnet 0,4 Strafpunkte und ließ das Paar von Rang zwei auf drei vor dem abschließenden Parcours rutschen. 28,3 lautet der aktuelle Punktestand. Es ist das zweite gemeinsame internationale Turnier für dieses Paar. Vor wenigen Wochen waren sie Achte im CCI3*-S von Strzegom geworden. Die Schweizerin Kerstin Häusermann hatte den Jaguar Mail-Sohn in den internationalen Sport gebracht. Ein Turnier bestritt der neunjährige DSP-Hengst im Juli dann unter Jan Matthias, ehe Jung die Zügel übernahm. Es ist die erste lange Drei-Sterne-Prüfung überhaupt für Jim Knopf P, das P steht für die Züchterfamilie Pfitzmann.

Clarke Johnstone führt mit DE Pleasure weiterhin das Feld im CCI3*-L an (26,7) gefolgt von Nadja Minder mit Toblerone (28,2).

Im CCI2*-S ist das Gelände als letzte Teilprüfung an der Reihe. In dieser Wertung ließ Michael Jung mit seinen beiden in Führung liegenden Pferden Safran und Palm Beach nichts anbrennen. Heute kamen beide ohne Abwurf und in der Zeit ins Ziel des Springparcours. Palm Beach hat auf diesem Niveau schon einige Erfahrung. Der elfjährige DSP-Wallach v. Palmares war vor zwei Wochen siegreich im CCI2*-S von Strzegom unter Michael Jung. Zuvor saß Falk-Filip-Finn Westerich im Sattel des Wallachs. Für Safran und Michael Jung sind bis dato noch keinerlei gemeinsame Turniere verzeichnet.

Alle Ergebnisse vom CCI Lignières (FRA) 2023 finden Sie hier.

Auch interessant