CCI4*-L Lignières: Michael Jung und Chipmunk mit Traumergebnis vorn nach der Dressur

Olympiasieger Michael Jung hat es dieser Tage nach Frankreich verschlagen. Nach dem Sturz im Gelände der EM in Haras du Pin will er im CCI4*-L von Lignières mit Chipmunk seine Olympianorm erreiten. An Tag eins lief es schon mal blendend.

19,4 Strafpunkte, so lautet das Dressurergebnis von Michael Jung und seinem 15-jährigen Contendro I-Heraldik xx-Sohn Chipmunk. Damit haben die beiden ihre Rekordmarke von der EM in Haras du Pin wieder erreicht. In Kentucky hatte das Paar ja einen Weltrekord aufgestellt, als Jung und Chipmunk mit dem Dressurergebnis von 20,2 das CCI5*-L gewannen. Mit 11,5 Punkten Abstand zur Konkurrenz, die 14 Paare umfasst, liegen sie in Lignières nun in Führung vor dem morgigen Gelände.

Dort soll klappen, was im Gelände von Haras du Pin nicht klappen wollte: Ins Ziel kommen, natürlich möglichst ohne Hindernis- und Zeitfehler. Aber vor allem ins Ziel kommen. Am letzten Wasser des EM-Geländes war Chipmunk ja gestolpert und Michael Jung stürzte. Am Samstag heißt es aus deutscher Sicht also Daumen drücken für Michi Jung und Chipmunk.

Doppelführung im CCI2*-S

Auch sonst läuft es für den Olympiasieger bisher nach Maß in Frankreich. Mit den Pferden Palm Beach und Safran wurde er jeweils mit 25,4 Strafpunkten bewertet. Damit hat er derzeit eine doppelte Führung inne. Im CCI3*-L rangiert Jung nach der Dressur auf Platz zwei. Dort ist Jim Knopf P sein vierbeiniger Sportpartner unter dem Sattel.

Alle Ergebnisse vom CCI Lignières 2023 finden Sie hier.

