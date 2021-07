CCI5* in Großbritannien: Bicton statt Badminton und Burghley

Beide Fünf-Sterne-Vielseitigkeiten in Großbritannien – die Badminton Horse Trials und die Burghley Horse Trials – mussten dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch nun gibt es einen Ersatz!

Vom 2. bis 5. September hätte es für die Vielseitigkeitsreiter eigentlich in Burghley auf die Geländestrecke gehen sollen. Doch der Fünf-Sterne-Klassiker muss in 2021 bereits zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Nun soll am gleichen Termin dennoch ein CCI5* stattfinden – und zwar die „Bicton Park Horse Trials“ im Südwesten von England in der Grafschaft Devon.

Bereits im letzten Monat hatte man dort auf der Reitsportanlage Bicton Arena ein Vier-Sterne-Event ausgerichtet, danach bewarben sich die Veranstalter beim Weltreiterverband FEI als Gastgeber für ein CCI5*, weil die Nachfrage von Reitern und Pferdebesitzern nach der langen Corona-Durststrecke und den abgesagten Turnieren in Badminton und Burghley entsprechend groß sei.

Den Geländekurs wird Captain Mark Phillips entwerfen, Adrian Ditcham soll dessen Ideen dann umsetzen. „Bicton ist bereits mit loyalen Unterstützern, einer großartigen Anlage und einer tollen Kulisse gesegnet. Nun arbeiten wir mit Volldampf daran ein Turnier auf die Beine zu stellen, das den Fünf-Sterne-Status auch wirklich verdient hat“, so die Organisatoren.