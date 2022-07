CCIO4* Aachen: Britisches Pferd nach schwerer Verletzung eingeschläfert

Sehr traurige Nachrichten aus der Soers. Allstar B, Weltmeister unter Rosalind Canter (GBR), verletzte sich auf der Aachener Geländestrecke schwer. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden.

Nach einem heftigen Rumpler an Hindernis 16 D, einem schmalen Buschoxer, verletzte sich der 17-jährige Wallach Allstar B der Britin Rosalind Canter so schwer, dass er auf Anraten der Tierärzte in einer Aachner Tierklinik eingeschläfert wurde. Allstar B war mit dem linken Vorderbein gegen die Holzteile des Sprunges gestoßen ohne zu stürzen, und stand auf drei Beinen. Die Prüfung wurde eine halbe Stunde lang unterbrochen, in wenigen Minuten wurde der Unfallort mit einem Sichtschutz abgesperrt, fast genauso schnell war der Notfallwagen mit Pferdehänger zur Stelle.

„Ich finde keine Worte, um die Liebe und den Respekt für Alby auszudrücken. Er hatte einen riesigen Anteil am Aufbau meiner Karriere, viele werden ihn vermissen“, so die Reiterin. Es gab offensichtlich keine Hoffnung mehr, ihm ein schmerzfreies Rentnerleben auf der Weide zu ermöglichen.

Karriere mit vielen Höhepunkten

Allstar B war ein erfahrenes Pferd. Der KWPN-Wallach v. Ephebe for ever la Silla war seit 2013 unter Rosalind Canters Sattel. Sie hat ihn von Zwei Sterne-Niveau bis in den höchsten Spitzensport gefördert. Zuletzt war das Paar im CCI5*-L Klassiker in Badminton am Start und wurde Zwölfte. 2018 belegten die beiden Platz drei in Badminton.

Highlight der beiden war der Doppelsieg bei den Weltreiterspielen in Tryon. 2017 wurden sie Team-Europameister in Strzegom, Platz fünf im Einzel. Team-Gold gab es ebenfalls bei der EM in Avenches (SUI) vergangenes Jahr sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio.

RIP Alby!