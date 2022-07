CCIO4* Aachen: Sandras Sieg mit Verzögerung

Im Nationenpreis der Vielseitigkeitsreiter beim CHIO Aachen wusste Sandra Auffarth erst zwei Stunden, nachdem sie durchs Ziel geritten war, dass sie diesmal gewonnen hat. Michael Jung rutschte nachträglich in der Platzierung nach hinten.

Lange nach dem Ende der CCIO4*-Prüfung stand erst fest, dass die Siegerin Sandra Auffarth heißt. Und der vermeintliche Sieger Michael Jung, schon mit Glückwünschen überhäuft, fand sich auf Platz acht wieder, nachdem ihm die Jury wegen einer „Missed flag“ mit Chipmunk an Hindernis 14 nachträglich 15 Strafpunkte aufbrummte. Warum sie für diese Entdeckung eine mehrstündige Video-Session brauchte, bleibt ihr Geheimnis.

Der Tod des britischen Pferdes Allstar B warf einen Schatten auf eine Prüfung, die großen Geländesport bot, auch wenn kein einziger Reiter in der Zeit blieb, trotz idealer Bedingungen.

Es war 13 Uhr und das Aachener Presseteam rückte die Namensschilder für die CCIO Pressekonferenz zurecht, in der Mitte das von Michael Jung, dem Da noch-Sieger. Es wurde 15 Uhr und Jungs Schild war weg, stattdessen saß Sandra Auffarth auf dem Siegesplatz in der Mitte und strahlte. „In Aachen zu gewinnen ist super. Das Wichtigste für mich ist, dass der Sport fair ist. Wenn es fair für Michi ist, dass er gewinnt, dann bin ich auch mit Platz zwei zufrieden, aber wenn es fair ist, dass ich gewinne, umso besser.“

Sandra Auffarth hat zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Pratoni (ITA) ihren Anspruch auf einen Teamplatz nachdrücklich angemeldet. Verbesserungen in ihrer schwächsten Disziplin, der Dressur, ein sicherer Parcours, wie man ihn von der auch in Springprüfungen erfolgreichen Reiterin gewohnt ist, und eine Geländerunde, in der sie alle Qualitäten des 13-jährigen Diamant de Semilly-Sohnes Viamant du Matz (SF) ausspielen konnte und mit nur 1,2 Zeitfehlern beendete, die einzige Reiterin, die weniger als 30 Minuspunkte kassierte (29,5). Es war Sandra Auffarths zweiter Aachen-Sieg, den anderen gab es vor acht Jahren, wenige Wochen später wurde sie in der Normandie Weltmeisterin. Wenn das kein gutes Omen ist!

Mit Abstand Platz zwei fürs Team

Weniger glücklich lief es für die anderen deutschen Mannschaftsreiter. Olympiasiegerin Julia Krajewski auf der zwölfjährigen Selle Français-Stute Amande de B’Neville lieferte eine ordentliche Leistung ab – da ist noch Luft nach oben. Ein Abwurf im Springen und eine sichere aber nicht über-ambitionierte Geländerunde mit 5,6 Zeitfehlern ergaben den neunten Platz (38,6.)

Michael Jung hatte sich für den neunjährigen Kilcandra Ocean Power als Mannschaftspferd entschieden, weil er sein WM-Kandidaten Chipmunk, der nach dem Fünf Sterne-Sieg in Kentucky eine Pause bekam, noch in der Aufbauphase gesehen habe, wie er sagte. Der Fuchs kam auf jeden Fall reicher an Erfahrungen nach Hause, lief einmal an Sprung 16 D vorbei, demselben schmalen Sprung, an dem Allstar B das Schicksal ereilte. Das waren am Ende 70,1 Miese, davon 36,8 Geländefehler, Platz 25.

Noch weniger erfreulich lief es für Ingrid Klimke, nach zwei Verweigerungen, an Sprung 16 D und 18 C, blieb Platz 28 (94,8), das Streichergebnis, übrig. Klimke und die zehnjährige Siena just do it v. Semper Fi (Westf.) haben noch nicht so zueinander gefunden, wie es für eine Prüfung vom Kaliber des CCIO Aachen sein muss: viele hektische Szenen, Unsicherheiten und sogar einige gefährliche Momente – nach einem Platz im WM-Team sah das nicht aus. Und die Frage stellt sich, ob sich die Reiterin mit ihrem Doppelauftritt im Dressurteam mit Franziskus und im Buschteam mit Siena physisch und psychisch nicht doch etwas viel zugemutet hat. Zumal ihr die Startfolge nicht sehr entgegenkam. Es wäre durchaus möglich gewesen zwischen den beiden Auftritten eine größere Zeitspanne einzuplanen, vielleicht wäre es dann einfacher gewesen.

Für das Team von Peter Thomsen blieb Platz zwei (138,20) hinter den Briten (109,30) übrig, mit deutlichem Abstand also. Sie hatten erwartungsgemäß vom ersten Tag an dominiert, belegten die Einzelplätze drei, sieben und zwölf und konnten den Ausfall von Canter mühelos kompensieren. William Fox Pit, Siebter (34,8) mit dem Hannoveraner Little Fire v. Graf Top, konnte den Kurs nicht genug loben und die herrlichen Ritte, die sie alle gehabt hätten. Sensible Seelen waren etwas befremdet, dass er und die anderen Briten mit keinem Wort den Unfall ihrer Teamkameradin erwähnten, die zur selben Zeit in der Klinik mit den Tierärzten um das Leben ihres Pferdes kämpfte. Professionell oder nur kaltschnäuzig?

Viel Lob für den Kurs

Bester Brite, Platz drei (32,8), war Olympiasilbermedaillengewinner Tom McEwen mit seinem Tokiopferd, dem 15-jährigen Selle Français Toledo de Kerser, einem weiteren Diamant de Semilly-Sohn, eine runde Leistung nach Platz zwei in der Dressur, Nullparcours und einer flotten Geländerunde mit 6,2 Zeitfehlern. Außer ihm und Julia Krajewski war auch der dritte Einzelmedallist von Tokio, der Australier Andrew Hoy auf dem 13-jährigen Vassily des Lassos v. Jaguar Mail unterwegs. Der Geländeritt des 63-Jährigen war wieder eine Augenweide, so sicher, so überlegt und selbstverständlich. Wo andere ziehen und zuppeln mussten, um sich über die vielen schmalen Sprünge zu hangeln, saß er still und ließ sein Pferd machen. Er habe zu keinem Zeitpunkt den Beschleunigungsknopf gedrückt, sagte er. Nur zwei Sekunden über dem Zeitlimit, das wird ihm in Pratoni kaum passieren. Platz zwei mit 30,5 Minuspunkten.

Auch Hoy war voll des Lobes über den Kurs, den Platz in Aachen und den Aufbauer Rüdiger Schwarz und sein untrügliches Gefühl, für seine Klientel das richtige Maß zu finden. Es gab wieder viele schmale Sprünge, auch in Kombinationen, die exaktes Reiten und Konzentration erforderten. Kondition war gefragt, vor allem auf dem letzten Stück, als die Reiter auf den großen Turnierplatz einbogen und nochmal richtig aufdrehten. Wer dann mit einem ermüdeten Pferd in den See segelte, bekam Probleme: Rumpler, Stolperer oder auch ein unfreiwilliges Bad. „Vier Sterne plus“ nannte Schwarz seinen knapp 4000 Meter langen Kurs, schwerer als im vergangenen Jahr und angesichts des Weltklassestarterfeldes auch angebracht.

Umso mehr freute sich Bundestrainer Peter Thomsen über einige seiner Einzelreiter, die ein gute Bild abgaben. Sophie Leube mit J’adore Moi wurde mit nur 2,4 Zeitstrafpunkten am Ende Fünfte (33,9), auch Jan Matthias auf Granulin (20.) und Arne Bergendahl mit Checkovich (24.) lieferten hindernisfehlerfreie Geländerunden ab. Am Ende des Tages tagte der Vielseitigkeitsausschuss, um die Reiter für die WM-Longlist auszusuchen. Wie der Name sagt, ist die Liste noch ziemlich lang und in der ersten Gruppe stehen zur Zeit nur drei Namen: Sandra Auffarth, Michael Jung und Julia Krajewski.

