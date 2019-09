Dänischer Drei-Sterne-Sieg für Peter Thomsen und Nobleman

Von Lindewitt in Schleswig-Holstein ist es nicht weit bis zur dänischen Grenze. Der dort beheimatete norddeutsche Vielseitigkeitsreiter Peter Thomsen nutzte daher am vergangenen Wochenende die Chance, um in einer internationalen Drei-Sterne-Kurzprüfung in Kopenhagen an den Start zu gehen. Der Weg hat sich gelohnt!