Deutscher Vielseitigkeitsnachwuchs klar auf EM-Medaillenkurs

Deutschlands Vielseitigkeitsnachwuchs schlägt sich super bei der Europameisterschaft in Hartpury. Bei den Junioren sind Goldmedaillen in greifbarer Nähe.

So kann es weiter gehen für den deutschen Vielseitigkeitsnachwuchs. Bei den Europameisterschaften im britischen Hartpury führen die die deutschen Junioren. Sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung ist eine Goldmedaillen machbar. Die Jungen Reiter rangieren derzeit an Position zwei mit dem Team. Eines darf aber nicht passieren: Ein Ausfall eines Teamreiters. Beide Mannschaften sind nur noch mit je drei Paaren im Rennen.

Gold ist drin für deutschen Vielseitigkeitsnachwuchs

Entschieden ist aber noch nichts, auch nicht in der Teamwertung. Es ist gerade einmal ein Punkt, der die führende deutsche Junioren-Equipe (87,8 Minuspunkte) vor den Briten (88,8) stehen lässt. Dritte sind vorläufig die Iren.

In Führung liegt mit 25,2 Minuspunkten Mathies Rüder mit Bon Ton nach einer fehlerfreien Geländerunde in der Zeit. Isabelle Cook, die Tochter der britischen Mannschaftseuropa- und -weltmeisterin Kristina Cook, mit Mexican Law ist ihm dicht auf den Fersen(26,6). Die deutsche Einzelreiterin Smilla Maline Philipp rangiert mit Sir Boggles an Position drei(28,8). Hedda Vogler und Niagara de Champenotte sind Fünfte (29,2), Matti Garlichs 14. (33,4) mit dem Westfalen Ludwig.

Bereits beendet ist das Turnier für die dritte Teamreiterin Isabel Dalecki. Deren achtjähriger Rheinländer Caruso JH sprang mit einen Riesensatz ins erste Wasser. Dalecki kam aus der Balance und landete im Wasser.

Junge Reiter: Pech für Calvin Böckmann

Er hätte in seinem letzten Jahr als Junger Reiter ganz vorne mitmischen können. Doch eine Doppelhecke am Ende des Kurses machten einen Strich durch die Rechnung von Calvin Böckmann und Altair de la Cense. Es gab einen Rumpler und an der zweiten Hecke einen Sturz. Pferd und Reiter sind wohlauf, aber leider nicht mehr in der Wertung.

Die anderen drei deutschen Kombinationen, Libussa Lübbeke mit Caramia, Paula Reinstorf mit Ilara W und Linus Richter mit Rayja, waren zuvor sicher ins Ziel gekommen. „Das war totales Pech. Calvin war bis dahin top unterwegs und es sah wie eine sichere Nullrunde aus, Kurz vor dem besagten Hindernis ist Altair jedoch in ein Loch getreten, dadurch haben die beiden den Rhythmus verloren und Calvin hatte die Zügel nur noch halb in der Hand,. Deshalb hatten die beiden auch schon so eine schlechte Distanz auf den ersten Sprung, der Rest war einfach die Folge davon“, erläuterte Equipechef Karl-Heinz Nothofer.

Beste Deutsche nach dem Gelände sind Paula Reinstorf undIlara W auf Platz fünf. Sie blieben nur eine Sekunde über der Zeit (32,4). Vier Paare schafften eine komplette Nullrunde. Neunter ist Linus Richter (36,8), Libussa Lübekke mit Caramia ist vor dem Springen auf Platz 17.

Das Team rangiert an Position zwei hinter den Briten und vor den Franzosen. In der Einzelwertung liegt Phoebe Hughes mit Top Biats (30,9) in der Pole Position vor ihrer britischen Teamkollegin sowie Millie Juleff mit All We Need (31,4).

Ohne Hindernisfehler beendeten die beiden deutschen Einzelreiterinnen Christina Schöniger mit Schoensgreen Continus (Platz 35,62,1 Minuspunkte) und Jana Lehmkuhl (12., 38,2) den Cross.

Die Ergebnisse finden Sie hier.