Die deutschen Paare bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde

Vom 18. bis 21. Oktober stehen im französischen Le Lion d’Angers einmal mehr die Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde auf dem Kalender. Nach aktuellem Stand werden sieben deutsche Paare an den Start gehen.

Bei den Sechsjährigen sind es drei Pferde, die die deutschen Farben vertreten.

Quizzle, Oldenburger Hengst v. Quo Vados-Sevillano xx aus der Zucht von Kilian Ackermann, im Besitz der BG Gestüt Irenenhof und vorgestellt von Andreas Dibowski

Quizzle wurde von Anfang an von Andreas Dibowski im Sport geritten. Fünfjährig war Quizzle mehrfach in Spring-, Dressur- und Geländepferdeprüfungen der Klasse A platziert. Dieses Jahr begannen sie die Saison mit zwei Siegen und einem dritten Platz in Springpferdeprüfungen der Klasse L. Im Juni ging er seine erste 2*-Kurzprüfung, wurde Neunter und war beim nächsten Mal gleich siegreich. Beim letzten Auftritt in Langenhagen wurden sie 18. im CCI2*-S.

Sweetwaters Ziethen, Trakehner Hengst v. Abendtanz-Campetot AA aus der Zucht von Dr. Dieter Schön in Lübeck und im Besitz des Sweetwater Stud, geritten von Sophie Leube

Ziethen wurde in Neumünster gekört und konnte sich dieses Jahr mit Sophie Leube fürs Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren. Sie erreichten das Finale mit einem zweiten Platz (Wertnote 9,3) in der Qualifikation, haben hier die Prüfung dann aber nicht beendet. Zuletzt hatte das Paar Rang zehn beim CCI2*-S in Waregem belegt.

QC Rock and Roll, Rheinländer v. Rock Forever-De Niro (Z.: Zuchtstätte Schmitz-Leitner, B.: Patrick D’eer) mit Kai-Steffen Meier

QC Rock and Roll war 2018 beim Bundeschampionat der Fünfjährigen am Start und dieses Jahr bei drei CCI2*-S-Auftritten einmal Siebter, einmal Dritter und einmal Zwölfter.

Siebenjährige

Ready to go W, westfälischer Wallach v. Rock Forever-Weinberg aus der Zucht von Jörg Winterscheid, im Besitz von Hubert Hermesmeyer und in Ausbildung bei Vanessa Bölting.

2018 belegte das Paar Rang sieben beim Bundeschampionat. Dieses Jahr gewannen sie zwei CCI2*-S Prüfungen, erst in Baborowko, dann in Langenhagen. Auf Drei-Sterne-Niveau waren sie zweimal im Einsatz, wurden Sechste in Münster und Fünfte in Strzegom.

Cesandro, Holsteiner Hengst (gekört) v. Catoo-Anthonys Dream xx, gezogen von Klaus-Detlef Harbeck, im Besitz von Martin Prignitz und unter dem Sattel von Stephan Dubsky.

Cesandro war Sechster beim Bundeschampionat 2018. 2019 begann er mit Platz acht beim CCI2*-S in Münster, war dann Zweiter im CCI3*-S von Holzerode und Dritter beim CCI2*-L in Emmeloord, Niederlande.

Siena just do it, Westfalen-Stute v. Semper Fi-Weltrat, gezogen von Anke Just und im Besitz ihrer Reiterin Ingrid Klimke.

Siena just do it war schon viermal auf Drei-Sterne-Niveau am Start, war 14. beim ersten Mal in Kreuth und dann dreimal Zweite, erst in Emmeloord, dann in Hambach und zuletzt in Waregem.

Viktor, Westfalen-Wallach v. Vitalis-Schumacher, aus der Zucht von Helmut Korte und im Besitz der Familie Schnaufer vom Gestüt Im Engels. Josephine Schnaufer sitzt im Sattel.

Die beiden waren jeweils Dritte beim CCI3*-S in Bonn auf dem Annaberger Hof und beim CCI2*-L in Blair Castle.