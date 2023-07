Diese Reiter/Pferd-Kombinationen fahren zur Europameisterschaft Vielseitigkeit nach Haras du Pin

Das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft Vielseitigkeit in Haras du Pin in Frankreich steht fest. Sechs Paare fahren in die Normandie. Wer im Team reitet, wird vor Ort entschieden.

Deutschland wird folgende Kombinationen zur Europameisterschaft Vielseitigkeit im französischen Haras du Pin schicken:

Nominiert (in alphabetischer Reihenfolge) sind:

Nicolai Aldinger mit Timmo, Holsteiner v. Timolino xx-Carlos

Sandra Auffarth mit Viamant du Matz, SF v. Diamant de Semilly

Malin Hansen-Hotopp mit Quidditch K v. Quiwi Dream

Michael Jung mit Chipmunk, Hannoveraner v. Contendro oder Kilcandra Ocean Power, Ire v. BGS Ocean View

Jérôme Robiné mit Black Ice, Ire v. Vechta

Christoph Wahler mit Carjatan S, Holsteiner v. Clarimo

Damit wurde die komplette Mannschaft nominiert, die beim CHIO Aachen den Nationenpreis hatte für sich entscheiden können. Mit Sandra Auffarth, Michael Jung und Christoph Wahler sind drei amtierende Mannschaftsweltmeister im Aufgebot. Nicht dabei ist Vize-Weltmeisterin Juilia Krajewski, deren Olympiasiegerin Amande de B’Neville in dieser Saison noch eine Verletzung voll auskurieren soll.

Das Team bei der Europameisterschaft Vielseitigkeit besteht aus vier Reiter/Pferd-Kombinationen. Zusätzlich dürfen zwei Paare in der Einzelwertung starten. Wer in der Mannschaft dabei sein wird, soll vor Ort in Frankreich bestimmt werden. Die Europameisterschaft Vielseitigkeit ist ein wichtiger Schritt in Richtung Olympische Spiele Paris 2024.

Ganz der von Bundestrainer Peter Thomsen zum Amtsantritt ausgegebenen Direktive, jungen Menschen Chancen zu verschaffen, rekrutieren sich die Reservisten allesamt aus Reiterinnen und Reitern, die noch keine 30 Jahre alt sind. Als erste Reserve fährt die im Nachwuchsbereich bereits seit Jahren hoch erfolgreiche Emma Brüssau, die gerade mit Dark Desire, Hannoveraner Stute v. Don Frederico, in Luhmühlen ihr Fünf-Sterne-Debüt gegeben hat, nach Frankreich. Nach Platz zehn in Jardy sind Calvin Böckmann und The Phantom of the Opera, Holsteiner v. Quo Vados, zweite Reserve. Es folgt Libussa Lübbeke mit Caramia, Hannoveraner Stute v. Comte.

Zeitplan der EM-Vielseitigkeit in Haras du Pin, 9.-13. August 2023

Donnerstag, 10.08.: Dressur Teil 1 (10-17 Uhr)

Freitag, 11.08: Dressur Teil 2 (10-17 Uhr)

Samstag, 12.08.: Gelände (11-16 Uhr)

Sonntag, 13.08.: Springen (11- 15 Uhr)

Infos auf der Webseite der Veranstaltung

