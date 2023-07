DJM Luhmühlen: Wachwechsel bei den Jungen Reitern, Smilla Maline Philipp weiterhin vorn in U18-Konkurrenz

Der Geländetag in Luhmühlen bot heute in den Meisterschaften der Junioren und Jungen Reiter einige Hürden und reichlich Spannung. Greta Busacker vergab ihre Führung und gab im Gelände auf. Damit ist der Weg vor dem abschließenden Parcours frei für Hedda Vogler. Bei den Junioren konnte Smilla Maline Philipp ihr Führung behaupten.

Hedda Vogler hatte nach der Dressur noch auf Rang fünf gelegen mit 27,6 Punkten im Sattel des Pferdes, mit dem sie im vergangenen Jahr U18-Deutsche Meisterin geworden war: Niagara de Champenotte. Die zehnjährige belgische Warmblut-Stute v. Sir Donovan und ihre Reiterin gehörten auf der 4.500 Meter langen Geländestrecke zu den schnellsten der 17 Paare, die in der Junge Reiter-Konkurrenz das Ziel sahen. 2,8 Punkte für Zeitüberschreitung mussten sie dennoch in Kauf nehmen, sieben Sekunden schneller und sie wären mit weißer Weste von der Geländestrecke gekommen. Mit nun 30,4 Punkten liegen die 19-jährige Hedda Vogler aus Verden und Niagara de Champenotte vor dem Finaltag mit weniger als einem Springfehler in Führung.

Von Platz 13 auf den bis dato silbernen Rang vorarbeiten konnte sich durch eine beinahe makellose Geländerunde Jana Schoupal mit Donnacelli. Die Hannoveraner Stute ist ebenfalls zehn Jahre alt und war unter ihrer Reiterin mit 31,2 Punkten aus der Dressurprüfung gekommen. Im Gelände sammelte die Pferdewirtin, die inzwischen ebenfalls in Verden lebt und arbeitet, lediglich 0,8 Punkte für Zeitüberschreitung. Mit diesem Ergebnis von bis dato 32,0 Punkten rangiert das Paar nun an zweiter Stelle.

Rang drei ist es derzeit für das einzige Paar, das mit null Fehlern die Geländestrecke absolvierte: Carla Hanser und Castagnola v. Contender haben nach Dressur und Gelände 32,4 Punkte.

Greta Busacker, die nach der Dressur in Führung gelegen hatte, musste mit Weiße Düne im Gelände an Hindernis zwölf einen Vorbeiläufer in Kauf nehmen. Daraufhin verzichtete sie auf die Beendigung der Geländestrecke. Sie will die Kräfte der Stute sparen und das erforderliche Qualifikationsergebnis für eine mögliche Teilnahme an Europameisterschaften nun in einer anderen internationalen Prüfung in den kommenden Wochen erreiten. Auch die ebenfalls zum Favoritenkreis zählende Vizeeuropameisterin Paula Reinstorf reitet nach dem Gelände nicht mehr um die Medaillen mit. Sie kassierte an einer Oxer-Ecken-Kombination (Hindernis 6a/b) zusätzliche 20 Strafpunkte. Jule Krügers D’Artagnan stürzte an Hindernis sieben, das Paar schied somit aus. Derzeit warten wir noch auf eine Nachricht, ob Reiterin und Pferd wohlauf sind.

Smilla Maline Philipp weiter top

Bei den Junioren schafften es nicht weniger als zehn Paare, komplett ohne Fehl und Tadel die Geländestrecke zu absolvieren. Nicht dazu zählt Smilla Maline Philipp und ihr 15-jähriger Wallach Sir Boggles. Die beiden hatten sich in der Dressurprüfung jedoch schon klar an die Spitze des Starterfeldes gesetzt und mussten ihre Führung so heute auch trotz 2,4 Punkten für Zeitüberschreitung nicht abgeben. Mit nun 23,1 Punkten liegen sie weiterhin mit mehr als einem Springfehler Abstand in Führung.

„Tatsächlich lief alles sehr gut. Ich hatte nicht wirklich einen Moment, wo es schwierig wurde. Aber ich hatte schon Respekt vor dem Gelände, weil es sehr anspruchsvoll und technisch war. Aber es war eine sehr schöne Runde“, so Philipp direkt nach ihrem Ritt.

Tom Meier konnte im Gelände einen Platz gut machen. Mit Hommes d’Hotot M v. Canabis Z kam er auf 1,6 Punkte für Zeitüberschreitung und rangiert mit nun 29,9 Punkten derzeit an zweiter Stelle. Eine der „Nullerrunden“ zeigte Emilia Vogler mit Dike Runner, die damit in der Meisterschaftswertung ebenfalls Boden gutmachen konnte. Von Platz fünf auf nun Platz drei hat es das Paar mit nun 30,5 Punkten gespült. Von den 35 Paaren bei den Junioren gaben 13 auf oder schieden aus. 14 Paare beendeten die Geländestrecke.

„Es gab im Gelände nicht eine einzelne große Klippe, vielmehr haben sich die Fehler über den ganzen Kurs verteilt – sowohl bei den Jungen Reitern wie auch den Junioren“, sagte Nachwuchs-Bundestrainer Frank Ostholt. „Die Kurse waren schon sehr anspruchsvoll. Es gab genug zu springen, aber auch schmale und schräge Sprünge, bei denen man das Pferd sicher an Hilfen haben musste. Aber es handelt sich eben auch um eine Deutsche Meisterschaft, also Jugendspitzensport. Man merkt natürlich, dass die Starterfelder hier nicht so homogen sind wie beim Preis der Besten. Es sind immer auch Paare am Start, die gerade eben die Qualifikation haben und weniger Routine besitzen. Sicherlich wird der ein oder andere enttäuscht sein, wenn es heute nicht so funktioniert hat, aber ein Fehler kann jedem einmal passieren. Wichtig ist, sich davon nicht frustrieren zu lassen, sondern es als Motivation zu verstehen, besser zu werden und daraus zu lernen.“

Ab 10 Uhr starten morgen die abschließenden Springprüfungen der DJM Junioren und Junge Reiter in Luhmühlen.

CCI3*-S an Nicholas Goldbeck und Chintano

Im Rahmen der DJM Luhmühlen fand dieses Wochenende auch eine kurze Drei-Sterne-Prüfung international statt. Sie wurde zur Beute von Nicholas Goldbeck und dem elfjährigen Chin Champ-Sohn Chintano mit insgesamt 39,0 Punkten. Rang zwei ging somit denkbar knapp an Jan Matthias mit Isselhook’s Iroko TSF (39,1), gefolgt von Anika Möritz und Jamira auf Rang drei mit 39,4 Punkten.

Alle Ergebnisse der DJM und vom CCI3*-S Luhmühlen 2023 finden Sie hier.