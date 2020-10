DM Luhmühlen: Dominanz der Favoriten in der Dressur

Die Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter aller Altersklassen (bis auf die Ponyreiter) in Luhmühlen sind gestartet. In der Dressur bestimmten die üblichen Verdächtigen das Geschehen.

Ingrid Klimke übernahm auf ihrem zweifachen Europameister und Olympiapartner Hale Bob die Führung im Vier-Sterne-CCI-S mit 21,8 Minuspunkten und damit auch in der Deutschen Meisterschaft. Der 17-jährige Helikon xx-Sohn ging wie immer gehorsam und in schöner Selbsthaltung, die Reiterin ließ keinen Punkt liegen.

Der zwölfjährige Contendro I-Sohn Chipmunk von Michael Jung ließ gelegentlich die sichere Anlehnung vermissen, für die gleichwohl schwungvolle Vorstellung gab es 22,3 Minuspunkte, das war der zweite Platz.

Als einziger Reiter, der nicht dem Olympiakader angehört, konnte sich Christoph Wahler – er ist im Perspektivkader – mit dem elfjährigen Carjatan v. Clearway auf Rang drei schieben (22,4). Der Schimmel ging konzentriert und blieb stets bei seinem Reiter, das hat man bei ihm auch schon anders gesehen.

Mit ihrem zweiten Pferd, der immer besser werdenden Asha v. Askari, wurde Ingrid Klimke Vierte (22,9), mit ihrem dritten Pferd, Siena Just do it v. Semper Fi auch noch Sechste (28,1).

Deutlich verbessert in Takt und Anlehnung zeigte sich Viamant de Matz v. Diamant de Semilly unter Sandra Auffarth, Platz fünf mit 26,6 Minuspunkten vor Andreas Dibowski mit Corrida (28,1) und Auffarths Zweitpferd Let’s Dance (28,3).

Der Australier Andrew Hoy auf dem sehr schwungvoll, allerdings nicht fehlerlos gehenden Vassily de Lassos, liegt mit 28,7 Punkten auf Platz neun.

Zwischenfazit: Die Spitzengruppe ist noch dicht beieinander, da kann sich auf dem knapp 4000 Meter langen Kurs der Kurzprüfung noch einiges ändern.

Der Nachwuchs

In der langen Drei-Sterne-Prüfung, zugleich offene DM der Jungen Reiter, übernahm Michael Jung mit Star Connection die Führung (21,0). Die Meisterschaftswertung wird von Anna Lena Schaaf mit der neunjährigen Debby angeführt (24,1), einer Tochter von Schaafs langjährigem Erfolgspferd Fairytale, die Züchter Gerd Neukäter mit dem De Niro-Sohn Danone angepaart hatte.

Ingrid Klimkes Tochter Greta Busacker liegt auf Scrabble v. Straviaty im CCI2*-L an der Spitze und ist damit auch in der DM-Wertung der Junioren auf Goldkurs.

Corona-Besonderheiten

Das Turnier findet unter strengen Hygienevorschriften statt, es sind keine Zuschauer zugelassen. Allein die Entourage der Reiter mit Pflegern, Besitzern und Angehörigen sorgte dafür, dass doch ein paar hundert Leute in der Westergellerser Heide unterwegs waren.

Die Geländeprüfungen beginnen am morgigen Samstag um 8 Uhr mit dem CCI2*-L. Die Vier-Sterne-Reiter sind um 13 Uhr an der Reihe. Um ca.15.30 Uhr beginnt das CCI3*-L . Alles kann im Livestream unter www.luhmuehlen.live verfolgt werden.

Alle Ergebnisse aus Luhmühlen finden Sie hier.