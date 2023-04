Doch kein Badminton-Start von Dirk Schrade und Casino

Dirk Schrade weilt derzeit in England, wo er sich eigentlich mit seinem Toppferd Casino auf dessen erste Fünf-Sterne-Prüfung in Badminton vorbereiten wollte. Doch es kam anders.

Auf der Teilnehmerliste des CCI5* Badminton (4. bis 8. Mai) sind die Namen von Dirk Schrade und Casino durchgestrichen und mit dem Vermerk „Withdrawn“, also „zurückgezogen“, versehen. Dirk Schrade berichtete, der Saisonstart in England sei nicht planmäßig verlaufen.

„Das erste Turnier wurde abgesagt und beim zweiten waren mir die Bodenbedingungen auch nicht gut genug, so dass ich Springen und Gelände nicht geritten bin.“ Nun hätte der Mannschaftsolympiasieger von London seinen Holsteiner Schimmel eigentlich dieses Wochenende in einer Prüfung reiten wollen, um sich den letzten Schliff für Badminton zu holen. Doch auch das wird nichts.

„Casino hat ein etwas angelaufenen und warmen Fesselkopf. Er lahmt nicht und mein Gefühl sagt mir, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber damit will ich ihn nicht belasten. Und ohne einen vorherigen Start in Badminton anzutreten, wäre nicht fair dem Pferd gegenüber!“

Also packt das Team Schrade nun wieder zusammen und kehrt heim nach Deutschland. Hier soll Casino erst einmal gründlich durchgecheckt werden, dann will Schrade die weitere Saison planen. „Luhmühlen würde sich natürlich dann als Alternative anbieten. Aber ich muss jetzt mit unserem Tierarzt abklären, was mit Casino ist und dann sehen wir weiter. Eventuell ist mir der CCI5* Luhmühlen auch etwas zu dicht an den Europameisterschaften dran, sollten wir uns dafür empfehlen können.“

Es wäre der zweite EM-Start von Schrade und dem 13-jährigen Casillas-Sohn. Beim ersten 2021 in Avenches hatten sie einen ärgerlichen Vorbeiläufer, hinterließen aber sonst einen sehr guten Eindruck. Den bestätigten sie in der vergangenen Saison mit mehreren guten Platzierungen, Silber bei der DM in Luhmühlen und zuletzt auch Platz zwei beim schweren CCI4*-L in Blenheim, England.