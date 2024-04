Doch kein Kentucky-Start für Nicolai Aldinger und Timmo

Nicolai Aldinger und Timmo waren eines von vier deutschen Paaren, die beim CCI5*-L in Kentucky an den Start gehen wollen. Auf seinem Instagram-Profil berichtet der Reiter nun von einem unglücklichen Moment im Gelände von Strzegom, der eine Teilnahme in Kentucky verhindert.

„Leider kein Kentucky-Start für Timmo und mich“, schreibt Nicolai Aldinger auf seinem Instagram-Profil. Die Erklärung: „Im Gelände der CCI4* in Strzegom ist Timmo sich unglücklich in den Aufzug eines Vordereisens getreten, sodass wir schweren Herzens erneut auf einen geplanten Start bei einem 5* Event verzichten müssen. Die vollständige Abheilung dauert einfach ein paar Tage zu lang, um eine solche Prüfung optimal vorbereitet anzutreten.“

Bereits im letzten Jahr wollte Nicolai Aldinger seinen ersten Fünf-Sterne-Start mit Timmo in Luhmühlen wagen. Bei der Verfassungsprüfung musste der Holsteiner v. Timolino xx allerdings in die Holding Box, woraufhin Aldinger auf eine erneute Vorstellung des Pferdes verzichtete. Nun soll es schon wieder nicht sein mit dem Fünf-Sterne-Start, aber der 35-Jährige schaut nach vorn: „Unser Blick geht nun in Richtung Marbach und wir freuen uns, in meiner alten Heimat an den Start zu gehen.“ Das Marbacher Vier-Sterne-Turnier findet vom 9. bis 12. Mai statt.

Die drei weiteren deutschen Teilnehmer für das in zwei Wochen stattfindende Turnier in Kentucky (25. bis 28. April) sind Calvin Böckmann mit The Phantom of the Opera, Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch und Christoph Wahler mit seinem Diarado-Sohn D‘-Accord.

