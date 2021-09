EM Avenches: Deutsches Team steht fest, alle Pferde gut durch die Verfassung

Teil eins auf dem Weg zur (doppelten) EM-Titelverteidigung ist geschafft für die deutschen Vielseitigkeitsreiter in Avenches, Schweiz. Alle Pferde wurden als „fit to compete“ eingestuft. Und nun ist auch klar, wer ab morgen für die Mannschaft startet.

Die Mannschaft bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Avenches setzt sich zusammen aus

Dirk Schrade mit Casino und Christoph Wahler auf Carjatan gehen als Einzelpaare an den Start.

Die erste, die für Deutschland ins Viereck muss, ist morgen um 10.45 Uhr Anna Siemer mit Avondale. Um 12.15 Uhr ist dann Christoph Wahler dran. Für Andreas Dibowski und Corrida wird es um 14.22 Uhr ernst.

Tags darauf eröffnet Dirk Schrade mit seinem Casino um 10 Uhr den zweiten Dressurtag. Um 11.07 Uhr sind Michael Jung und Wild Wave aka „Walter“ an der Reihe. Für Ingrid Klimke, die in Avenches die Chance hat, zum dritten Mal in Folge Einzeleuropameisterin zu werden (und das auch noch mit demselben Pferd), heißt es um 14.45 Uhr Daumen drücken.

Die laufend aktualisierten Ergebnisse finden Sie hier. ClipMyHorse überträgt aus Avenches – allerdings nur für Premiummitglieder. Tipp: Man kann eine Porbemitgliedschaft über 30 Tage abschließen, die ist kostenlos.