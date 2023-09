EM Montelibretti: Souveräne Junioren peilen Gold an, Junge Reiter zu dritt und mit Silber in Aussicht

Deutschlands Junioren haben auf ganzer Linie geliefert bei den Europameisterschaften der Nachwuchsvielseitigkeitsreiter in Montelibretti! Auch für die Jungen Reiter sieht es gut aus, allerdings müssen sie morgen im Springen auf ihr viertes Paar verzichten.

Allzu schwer scheint der Streckenbauer es den Junioren in Montelibretti nicht gemacht zu haben. Von 75 Startern blieben 60 ohne Hindernis- und Zeitfehler, darunter auch alle sechs deutschen Paare. Somit konnten sowohl die deutsche Mannschaft als auch Smilla Maline Philipp die Spitzenposition verteidigen. Emely Kurbel und Entertain You sind nach wie vor Siebte. Um jeweils einen Platz verbessert haben sich vor dem morgigen Springen Titelvertediger Mathies Rüder mit Bon Ton als Zehnter und Matti Garlichs auf Ludwig als 18. Von der Spitze trennt beide nur etwas mehr als ein Springfehler. Bei Kurbel ist es nicht einmal das.

Im Ranking der Mannschaften hat sich nichts geändert: Deutschland führt mit 77,30 Punkten vor Großbritannien und Frankreich, die ebenfalls ihre Dressurergebnisse nach Hause brachten, 81,40 bzw. 82,30 Minuspunkte.

Die beiden Einzelreiter, Ella Krüger auf dem Vollblüter Königsblauer xx, und Friedrich-Bernd Rehkamp mit Feuertänzer, haben ebenfalls ihr Dressurergebnis halten können. Ella liegt nun auf Rang 16, Friedrich-Bernd Rehkamp hat sich um zwei Plätze verbessert und ist 28.

Junge Reiter

Bei den Jungen Reitern wurde deutlich mehr sortiert. Dem fielen auch die beiden Silbermedaillengewinner des Vorjahres zum Opfer, Paula Reinstorf und Ilara W. Am vorletzten Hindernis schieden sie aus. Equipechef Karl-Heinz Nothofer berichtete der FN: „Das war eine Doppel-Ecke. Die Distanz passte nicht und das Pferd sprang an der linken Kombination nach links weg.“ Paula dachte aber wohl, der Sprung gelte als gesprungen und ritt ins Ziel. Tatsächlich hätte sie aber noch einmal anreiten müssen. So galt das Hindernis als nicht überwunden, was zum Ausschluss führt. Damit sind die beiden beim morgigen Springen nicht mehr dabei.

Richtig gut unterwegs waren dafür Paulas Mannschaftskolleginnen. Carla Hnser auf Castagnola, Pia Schmülling mit For Ever Pleasure und Kaya Thomsen auf Cool Charly Blue kamen alle drei ohne Hindernis- und Zeitfehler ins Ziel. Die Mannschaft rückte auf den Silberrang vor, hat nun 93,20 Minuspunkte auf dem Konto. Das ist nicht mal ein Springfehler Abstand zu den den führenden Iren. Auf Bronzekurs sind aktuell die Gastgeber aus Italien mit 97,80 Minuspunkten.

Nach der Dressur hatten noch die Briten in Führung gelegen. Doch bei ihnen schieden gleich zwei Paare aus, Barnie Brotherston auf King Nelson und Ellie Fredericks (übrigens die Tochter von Lucinda und Clayton Fredericks) auf Pure Trendsetter.

Einzelwertung

In der Einzelwertung gelang es Isabella von Roeder und Bob nicht ganz, ihre Führung von gestern zu verteidigen. 1,2 Zeitfehler ließen sie auf Rang zwei „zurückfallen“ bzw. wie Equipechef Nothofer sagte: „Isabella hat hier im Gelände nicht Platz eins verloren, sondern Platz zwei gewonnen.“

26,70 Minuspunkte haben sie nun, einen mehr als das führende Paar, Chloe Fagan aus Irland mit Comte Ligniere Z. Die britische Einzelreiterin Georgina Herrling mit Cooley Now or Never konnte sich von Rang vier auf die Bronzeposition schieben.

Zweitbestes deutsches Paar sind Kaya Thomsen und Cool Charly Blue auf Rang sechs mit 29,90 Minuspunkten, unmittelbar gefolgt von Pia Schmülling und For Ever Pleasure N, bei denen es 30,80 Minuspunkte sind. Carla Hanser und Castagnola liegen mit 32,50 MPs an zehnter Stelle.

Der zweite deutsche Einzelreiter im U21-Lager, Ben Philipp Knaak mit Cocolares, kam an Hindernis 19b aus dem Sattel und schied ebenfalls aus. Glücklicherweise ist aber nichts passiert.

