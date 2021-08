EM Segersjö: Deutscher Vielseitigkeitsnachwuchs klar auf Goldkurs

Bei den Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter im schwedischen Segersjö liegen sowohl die deutschen Junioren als auch die Jungen Reiter auf Goldkurs – in der Mannschafts- wie auch der Einzelwertung.

Die Europameisterschaften der Nachwuchs-Vielseitigkeitsreiter im schwedischen Segersjö zeigen: Um die deutsche Vielseitigkeit muss man nicht bange sein! Beide Teams führen nach Dressur und Geländestrecke. Auch in der Einzelwertung könnte es fast nicht besser aussehen. Bei den Junioren liegen drei Deutsche vorne, bei den Jungen Reitern sind es drei unter den ersten vier.

Deutsche Junioren: 1.-3. sowie Platz 5 nach dem Cross in Segersjö

Schon nach der Dressur hatte es gut ausgesehen für die deutschen Junioren. Nach dem Gelände nehmen sie nun eine wahre Luxusposition ein: Deutschland liegt mit einem Abstand von mehr als fünf Springfehlern vor den Spaniern. Alle drei Podiumsplätze sind derzeit in deutscher Hand.

Nach fehlerfreier Geländerunder liegt Victoria Weyers mit Lariostea v. Lissaro mit ihrem Dressurergebnis (22,2) weiterhin in Führung. Mit 25,2 Strafpunkten aus der Dressur ist der Deutsche Meister Nane Nikolaus Dehn weiterhin Zweiter mit der Corland-Tochter Zilia D. Dritte ist Nicoletta Massmann mit Painter’s Igor. Das Paar war Sechste nach der Dressur (29,2). Nach gleichfalls fehlerfreiem Geländeergebnis rangiert der Trakehner Wallach v. Phlox nun an Position drei. Die beiden gehen als Einzelreiter an den Start.

Fünfte ist Kaya Thomsen mit dem Holsteiner Das bin ich v. Diorado. Glatte 30,0 Strafpunkte brachten sie aus der Dressur (Platz zehn) sicher über den Geländekurs. Thomsen reitet für das Team. Nicht so gut lief es für die vierte Mannschaftsreiterin, Sophia Rössel mit dem Niederländer Exclusive. Die beiden verzeichneten eine Verweigerung im Cross. Mit 20 Strafpunkten für die Verweigerung und 24,4 Zeitstrafpunkten kommt das Paar jetzt auf 74,1 Punkte. Nach der Dressur waren sie noch Achte (29,7).

Hier können Sie das Leaderboard einsehen.

Junge Reiter: Anna Lena Schaaf klar in Führung

Theoretisch könnten sich Anna Lena Schaaf und Fairytale einen Springfehler im heutigen Abschlussparcours leisten und wären immer noch Europameister der Jungen Reiter. Ihrem Dressurergebnis von 21,5 Minuspunkten hat Schaaf im Gelände lediglich 1,6 Zeitfehler hinzugefügt und liegt nun mit 23,1 Punkten vorne. Platz zwei hat derzeit die Französin Anouk Canteloup inne. Mit dem Niederländer Daniel del Impermeable v. Larino kommt sie aktuell auf 27,8 Strafpunkte, nach vier Zeitstrafpunkten, die auf das Dressurergebnis nach dem Geländeritt addiert werden mussten.

Dritte ist Alina Dibowski mit Barbados, die sich von Platz sechs nach der Dressur (29,0) mit einer Nullrunde im Gelände hat nach vorne arbeiten können. Dahinter rangiert Greta Busacker mit Scrabble, Dritte nach der Dressur (24,1). Die beiden kamen 13 Sekunden über der erlaubten Zeit ins Ziel, macht 5,2 Strafpunkte – 29,3. Einzelreiterin Paula Reinstorf ist mit der Hannoveraner Stute Ilara W v. Inliner mit 33,0, ihrem Dressurergebnis, Achte nach dem Gelände.

Weniger gut verlief es für die vierte Teamreiterin: Libussa Lübekes Holsteiner Stute Darcy F hatte gleich zwei Stops im Gelände. Sie rangiert nun mit 99,5 Punkten an Position 28 von 30 Reiter/Pferd-Kombinationen, die noch in der Wertung sind. Elf Paare mussten ausscheiden oder gaben im Cross in Segersjö auf.

Das Leaderbord der Jungen Reiter finden Sie hier.