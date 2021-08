EM Segersjö: Deutscher Vielseitigkeitsnachwuchs klar in Front

Nach der Dressur stehen die Zeichen auf Sieg für die deutschen Junioren und Jungen Reiter im Vielseitigkeitssattel bei den Europameisterschaften im schwedischen Segersjö.

Vielseitigkeiten werden bekanntlich selten in der Dressur entschieden, aber die Ausgangslage, die sich die deutschen Nachwuchsreiter bei der EM in Segersjö verschafft haben, ist super! Sowohl die Junioren als auch die Jungen Reiter führen ihre jeweiligen Mannschaftswertungen mit deutlichem Vorsprung an und auch in der Einzelwertung sieht es gut aus.

Die Fidertanz-Laurentianer-Tochter Fairytale der Deutschen Meisterin Anna Lena Schaaf hat ihren Vorfahren einmal mehr Ehre gemacht auf dem Dressurviereck. Mit 78,49 Prozent bzw. 21,5 Minuspunkten liegen die beiden an der Spitze des CCI3*-L, der die U21-EM entscheidet. Zweite ist derzeit die Französin Anouk Canteloup auf dem KWPN-Wallach Daniel del Impermeable (v. Larino) mit 23,8 Minuspunkten. Greta Busacker und Scrabble, die als Führende den Tag gestern beschlossen haben, sind nun Dritte.

Auch die anderen deutschen Teilnehmer liegen in guter Position. Libussa Lübbeke und Darcy F sind aktuell Fünfte (28,3), direkt gefolgt von Alina Dibowski und Barbados (29,0). Einzelstarter Nummer eins, Ben Philipp Knaak mit Let’s Go, ist aktuell Neunter (29,8). Einzelreiterin Nummer zwei, Paula Reinstorf auf Ilara W, erhielt 33 Minuspunkte, was derzeit Rang 20 ist.

Das Team-Quartett mit Schaaf, Busacker, Lübbeke und Dibowski führt mit 73,90 Punkten vor Frankreich (84,40) und Belgien (96,20).

Junioren

Noch größer ist der Vorsprung bei den Junioren. Hier hat die deutsche Equipe derzeit 77,10 Minuspunkte auf dem Konto, die zweitplatzierten Franzosen 90,80 und die Iren auf Bronzekurs 92,3.

Viktoria Weyers auf Lariostea H und Nane Dehn mit Zilia D, die beiden DM-Erstplatzierten, waren ja schon gestern in Führung gegangen und konnten auch heute von keinem Konkurrenten überflügelt werden. Sophia Rössel und Exclusive steuerten heute 29,70 Minuspunkte zum Mannschaftsergebnis bei (Rang acht). Kaya Thomsen und Da Bin Ich C liegen mit ihren 30 Minuspunkten aktuell an zehnter Stelle.

Die beiden Einzelreiter Matti Garlichs auf Ludwig und Nicoletta Massmann mit Painter’s Igor, konnten sich ebenfalls unter die Top Ten mischen. Matti ist Fünfter (28,1) und Nicoletta Sechste (29,2).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.