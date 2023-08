EM Vielseitigkeit Haras du Pin 2023 live von der Geländestrecke 2023

In unserem Liveticker vom Gelände der EM Vielseitigkeit geben wir zeitnah Updates zu den Geschehnissen im Cross Country am Haras du Pin.

FINALLY, das ALLERLETZTE UPDATE 18.47 Uhr

Nun ist es offiziell: Sandra Auffarth ist Dritte, Laura Collett 15. Am Mannschaftsergebnis ändert das nichts.

+++

DOCH NOCH EIN UPDATE 18.45 Uhr

Auf der aktuellen Ergebnisliste erscheint Sandra Auffarth an Position drei, aber mit Rangierungsziffer vier. Im Pressezentrum wird gemutmaßt, dass die britische Mannschaftsleitung die 15 Strafpunkte von Laura Collett nicht akzeptiert hat und Protest eingelegt hat. Ohne die 15 Minuspunkte käme Collett auf 31,6 Punkte, dann wäre sie Dritte und Sandra Auffarth Vierte.

Die Pressekonferenz ist für 19 Uhr angesetzt, da müsste sich die Situation klären lassen.

Heute Abend gibt es noch einen Hintergrundartikel mit Stimmen der Beteiligten. Die Verfassungsprüfung ist für morgen um 9 Uhr angesetzt.

+++

ZWISCHENFAZIT

Das Gelände beendet das deutsche Team auf Rang zwei mit 126 Punkten. Es führen die Briten (98,7) mit dem komfortablem Abstand von sechs Springfehlern.Das gastgebende Team Tricolore rangiert 0,2 Strafpunkte hinter der deutschen Abordnung, die morgen als Trio an den Start gehen wird (126,2).

Rosalind Canter und Lordships Graffalo schafften es, neun Sekunden unter der Idealzeit zu bleiben. Mit 21,3 führt sie mit Weile. Zur zweitrangierten Teamkollegin Kitty King sind es mehr als zwei Abwürfe (30,8).

In der Einzelwertung sieht es aus deutscher Sicht gut aus: Sandra Auffarth und Viamant du Matz sind mit 34,6 Minuspunkten Dritte nach dem Gelände. Christoph Wahler und Carjatan S liegen an Position sieben (41,5). Jérôme Robiné und Black Ice rangieren an elfter Stelle (44,4). Und Malin Hansen-Hotopp ist gerade so aus den Top 20 herausgerutscht (49,9).

+++

UPDATE 17.55 Uhr

Statement von Michael Jung: „Pech, Chipmunk ist gestolpert. Das kann passieren“.

UPDATE 17.45 Uhr

Nein! Michael Jung ist gut unterwegs gewesen, vielleicht ein kleiner zögerlicher Moment im ersten Wasser. Aber sonst zog Chip so seine Runde, wie man das von den beiden erwartet. Doch am dritten Wasserkomplex passierte das Unfassbare: Bei der Landung von Sprung 24, dem Hindernis in den französischen Nationalfarben vor dem dritten Wasserhindernis, knickte der Hannoveraner Chipmunk ein. Michael Jung kam aus dem Sattel, flog über den Hals des Pferdes und landete im Wasser. Das Pferd galoppierte weiter, Jung war schnell wieder auf den Füßen und lief dem Pferd hinterher.

UPDATE 17.35 Uhr

Nicolai Aldinger und Timmo konnten den Cross leider nicht beenden. Bei 20B, der Ecke an den Zelten, gab es einen Vorbeiläufer. Am letzten Element des Coffin fiel Aldinger vom Pferd.

Die Britin Laura Collett hat nun 15 Strafpunkte für die Überwindung von 20B. Damit führt jetzt Team Germany aktuell.

UPDATE 17.30 Uhr

Sandra Auffarth gelingt einer der bislang schnellsten fehlerfreien Ritte des Tages. Am Sprung 8 war Viamant du Matz trotz passender Distanz schlecht gelandet. Der Rumpler ließ Auffarth das Tempo etwas herausnehmen. „Ansonsten hatte ich das Gefühl, er hätte es in die Zeit schaffen können“, sagte sie. Trotz des Bodens, der auch „Mat“ zu schaffen gemacht hat, galoppierte der Fuchs frisch ins Ziel. Sechs Zeitstrafpunkte bedeuten ein Ergebnis von 34,6 Minuspunkten nach dem Gelände. Zwischenzeitlich ist das Rang zwei nach 45 Ritten.

Die Britin Laura Collett und London hatten eine unklare Situation an Sprung 20 B.

+++

UPDATE 17.10 Uhr

Einzelreiter Jérôme Robiné und Black Ice mussten unterwegs angehalten werden, weil die Niederländerin Elaine Pen mit Divali am dritten Wasser gestürzt war. Die Reiterin ist im Krankenhaus, das Pferd sei fit. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht.

Für Robiné war es das erste Mal, dass er auf der Geländestrecke angehalten wurde. Er sagte, das Team habe ihn in dieser Situation gut unterstützt. 18,4 Zeitfehler waren es am Ende, seine Zwischenwertung sind nun 44,4.

Kurz nach Robiné schied der britische Einzelreiter Tom McEwen aus. Dublin hatte bereits am Coffin-Einsprung das MIM-System ausgelöst. An 25B war dann die Reise der beiden endgültig zu Ende.

+++

UPDATE 15.40 Uhr

Christoph Wahler und Carjatan S sind mit 13,2 Zeitstrafpunkten im Ziel. Der zweite Mannschaftsreiter lobte sein Pferd für sein Vermögen und seine Tapferkeit. Sein Pferd seit fit im Ziel, aber von Sprung 1 an habe er gemerkt, dass der Schimmel nicht gern in diesem Boden galoppiere. Der zweite deutsche Mannschaftsreiter geht damit morgen mit 41,5 Strafpunkten in den Parcours.

20 Pferde sind mittlerweile über den Kurs, zwei Iren sind ausgeschieden, der Niederländer Jordy Wilken hat unterwegs aufgegeben. 14 Pferde haben den Kurs bislang ohne Hindernisfehler beendet.

Die britische Weltmeisterin Yasmin Ingham hatte, nachdem sie gut unterwegs war, eine Verweigerung am Coffin. Bonzai du Loir lief über die rechte Schulter am C-Element vorbei. Sie beendet den Kurs mit 32,4 Strafpunkten (20 für den Vorbeiläufer und 12,4 Zeitstrafpunkte) und kommt nun auf 55,8 Strafpunkte.

+++

UPDATE 15.00 Uhr

Malin Hansen-Hotopp ist sicher im Ziel. Der Boden sei tatsächlich schwer und ziehe an den Pferden. An Sprung 20, dem napoleonischen Zeltlager, entschied sie sich für die Alternative. Einen Wackler gab es am zweiten Coffin, dem Schlüpfer-Sprung. Der Holsteiner war schon recht müde kurz vor Schluss und sprang nicht so groß in die Drei-Galoppsprung-Distanz wie erwartet. Er machte einen Galoppsprung zusätzlich, seine Reiterin musste das ausbalancieren. 18,4 Zeitstarfpunkte summieren sich nun für das Paar zu 49,9 Minuspunkten.

Viele Pferde kommen ohne Fehler aber müde ins Ziel. Am frischesten sah Kitty Kings Vendredi Biats (GBR) aus. Das Paar war lediglich neun Sekunden über der Idealzeit (30,8).

+++

Der Liveticker von der EM Vielseitigkeit Geländestrecke. Die Fakten noch einmal in Kürze: Länge: 4.730 Meter,

24 Hindernisse mit 34 Sprüngen, die es in der Idealzeit von 8.18 Minuten zu bewältigen gilt. 56 Reiter/Pferd-Kombinationen gehen auf die Strecke. Am Vormittag ist bei Sonnenschein und leichtem Wind noch einmal am Untergrund gearbeitet worden.

Um 14 Uhr macht die Irin Sarah Ennis den Auftakt. Letzte Starterin ist Lea Siegl aus Österreich um 18.04 Uhr.

Die Startzeiten der deutschen Reiterinnen und Reiter EM Vielseitigkeit Gelände

14.08 Uhr Malin Hansen-Hotopp, Quidditch GER 31,5 (20.) 14.04 Uhr Christoph Wahler, Carjatan S GER 28,3 (10.) 15.56 Uhr Jérôme Robiné, Black Ice GER* 26,0 (7.) 15.32 Uhr Sandra Auffarth, Viamant du Matz GER 28,6 (11.) 16.16 Uhr Nicolai Aldinger, Timmo GER* 33,3 (34.) 15.32 Uhr Michael Jung, Chipmunk GER 19,4 (1.)

Hier findet sich die komplette Startliste.