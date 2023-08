Europameisterschaft Vielseitigkeit 2023 Haras du Pin, Infos und Zeitplan

Zur Europameisterschaft 2023 in der Vielseitigkeit guckt die Welt in dieser Woche nach Frankreich in die Normandie. Im Haras du Pin treffen sie die besten Buschreiter Europas. Hier Zeitpläne und Infos.

Europameisterschaft 2023 Vielseitigkeit Haras du Pin – zum 36. Mal werden die Europameisterschaften in der Königsdisziplin Vielseitigkeit durchgeführt. Vom 09.-13. August reisen dafür rund 80 Reiter/Pferd-Paare aus etwa 20 Nationen nach Frankreich in die Normandie. Jede Nation schickt sechs Paare. Vier davon gehen für die Mannschaft an den Start – die anderen zwei kämpfen in der Einzelwertung um Medaillen. Wer fürs Team reitet und wer als Einzelstarter an den Start gehen wird, wird vor Ort entschieden.

Die Vielseitigkeits-EM findet zum vierten Mal in Frankreich statt. Veranstaltungsort ist das älteste Nationalgestüt des Landes, das Haras du Pin in der Normandie. Niemand geringeres als Sonnenkönig Ludwig XIV. beauftragte 1715 den Bau des „Versailles der Pferde“. Bereits 1969 fand hier eine Vielseitigkeits-Europameisterschaft statt. 2014 war das Areal rund um das schlossähnliche Anwesen Schauplatz der Vielseitigkeitswettbewerbe der Weltreiterspiele. Damals konnte Sandra Auffarth mit Opgun Louvo, „Wolle“, den Einzeltitel gewinnen. Sie war als eine der letztes Starter auf der hügeligen und vom Boden her herausfordernden Geländestrecke unterwegs gewesen.

Zeitplan Europameisterschaft Vielseitigkeit 2023 Haras du Pin

Mittwoch 9.08. 13.30 Uhr Vet Check 18.30 Uhr Eröffnungsfeier Donnerstag 10.08 10.00–11.30 Uhr Dressur Teil 1a 14.30–17.10 Dressur Teil 1b Freitag 11.08. 10.00–11.30 Uhr Dressur Teil 2a 14.30–17.10 Uhr Dressur Teil 2b Samstag 12.08. 12–16.30 Uhr Gelände Sonntag 13.08. 9.00 Uhr Vet Check 11.30–12.30 Uhr Springen Teil 1 14–15.00 Uhr Springen Teil 2 15.00 Uhr Siegerehrung

Kursdesigner der Olympischen Spiele 2024

Am Donnerstag und Freitag geht es mit der Teilprüfung Dressur (Aufgabe CCI4* B) los. Am Samstag steht für die Vielseitigkeitsreiter die Geländeprüfung an. Der Parcoursdesigner Pierre Le Goupil, der auch in Paris 2024 bauen wird, ist für die etwa 6000 m lange Geländestrecke auf Vier-Sterne-Niveau mit ungefähr 30 Hindernissen verantwortlich. Die Medaillen werden schließlich am Sonntag im Springparcours entschieden.

Die zwei besten bislang noch nicht qualifizierten Mannschaften können in Haras du Pin noch Tickets für Olympia ziehen.

Das deutsche Aufgebot

Nominiert (in alphabetischer Reihenfolge) sind:

Nicolai Aldinger mit Timmo, Holsteiner v. Timolino xx-Carlos

Sandra Auffarth mit Viamant du Matz, SF v. Diamant de Semilly

Malin Hansen-Hotopp mit Quidditch K v. Quiwi Dream

Michael Jung mit Chipmunk, Hannoveraner v. Contendro

Jérôme Robiné mit Black Ice, Ire v. Vechta

Christoph Wahler mit Carjatan S, Holsteiner v. Clarimo

Offizielle Webseite der Europameisterschaft Vielseitigkeit 2023 Haras du Pin