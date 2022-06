Gold und Bronze für Hannover bei der Goldenen Schärpe Ponys, Einzelwertungen an Philippa Busacker und Mette Demmler

In Löningen fand am vergangenen Wochenende die Goldene Schärpe der Ponyreiter statt. Richtig abgesahnt hat der Nachwuchs vom Landesverband Hannover.

112 Ponyreiter aus 14 Landesverbänden waren nach Löningen gekommen für die Goldene Schärpe. Geritten wird auf E-Niveau, eine Dressurprüfung, eine Stil-Geländeritt und ein Stil-Springen. Hinzu kommen noch Vormustern und Theorie. Am Ende setzte sich die Mannschaft Hannover 4 mit 0,6 Punkten Vorsprung gegen die Equipe aus Westfalen durch. Bronze ging wieder an Hannover, diesmal an Team 2.

Die Siegermannschaft setzte sich zusammen aus Alina Lange mit Dear Doubtless, Lale Marie Helmke auf Pandorra, Sofia Meier auf Sammy Joe, Celina Weis mit Fantasie und Mette Demmler im Sattel von Caruso. Die zweitplatzierten Westfalen – hier war es Team 2 – waren angetreten mit Greta Börnemann auf Veivels little Queen NRW, Lilli Sofie Appelbaum im Sattel von Despacito, Laura Wilming mit Falada, Wilma Ostholt auf Its Time Out und Paul Suttorp mit Mary Poppins. Die Westfalen waren in Dressur und Springen besser. Doch Hannover hatte im Gelände sowie beim Vormustern und in der Theorie die Nase vorn.

Das verschaffte dem Landesverband auch gleich noch einen zweiten Platz auf dem Podium. In der Mannschaft Hannover 2 ritten Anik Luisa Ismer mit Surprise, Lina-Sophia Dammann auf Captain Jack, Jule Koch mit Mephisto sowie Amelie Charlotte Borchert auf Melli’s Jeani.

Einzelwertung

Die Einzelwertung wurde in zwei Abteilungen ausgetragen. Die meisten Punkte von allen (134,3) erzielte die Hannoveranerin Mette Demmler mit Caruso. Die Zwölfjährige erzielte in vier von fünf Teilprüfungen Wertnoten von 9,0 und besser: Dressur 9,2, Springen 9,0, Theorie 9,0, Vormustern 9,5. Im Gelände gab es eine 8,6. Paul Suttorp (11) und Mary Poppins wurden Zweite mit 129,8 Zählern. Platz drei holten Imke Schlütter (13) und Via Bella nach Westfalen (125,4).

Die andere Abteilung sah eine 126,9 Punkte-Siegerin aus Westfalen: Philippa Busacker, die Schwester von Europameisterin Greta und Tochter von Ingrid Klimke, die denn auch eine 9,0 im Gelände erhielt mit ihrem Pony Mustang GT. In der Dressur kamen die beiden auf eine 7,8, im Springen auf 8,3. Das Vormustern wurde mit 8,5 bewertet und in der Theorie wurde es ein glattes Sehr gut. Zweite war hier die Schleswig-Holsteinerin Hanna-Sophia Pütz auf Montero H (126,3) vor Rieka Marie Gerda Schnier vom gastgebenden Landesverband Weser-Ems im Sattel von Chefassistent (124,6).

Fazit Fritz Lutter

Gegenüber der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zog der ehemalige Pony-Bundestrainer und Vorsitzende der AG Nachwuchs im Ausschuss Vielseitigkeit, Fritz Lutter, ein positives Fazit vom Wochenende:

„Es ist erfreulich, dass wir auch nach den Corona-Jahren so viele Teilnehmer an der Goldenen Schärpe haben. Wir haben durch die Bank gute Dressurleistungen gesehen und überhaupt einen guten Standard in allen Prüfungen. Besonders gefallen hat mir, dass die Trainer durchweg geeignete Reiter und Ponys nach Löningen entsandt haben, die den Anforderungen gewachsen waren, auch wenn es sicherlich hier und da mal Fehler gab.“

Alle Ergebnisse finden Sie hier.